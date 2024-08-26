سياسة
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منظمة إغاثية دولية: إسرائيل تمنع وصول إمدادات علاج شلل الأطفال بشكل منهجي
حذرت منظمات إنسانية عالمية من أن تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة يمكن أن يسبب شللاً كاملاً في غضون ساعات قليلة، كما أن أثره سيمتد إلى الأطفال خارج حدود القطاع، مشيرين إلى أن منظمات الإغاثة تُمنع بشكل منهجي، من إيصال الإمدادات الطبية الحيوية إلى القطاع.
منظمة إغاثية دولية: إسرائيل تمنع وصول إمدادات علاج شلل الأطفال بشكل منهجي
منظمات دولية تدعو لبدء حملة عاجلة لتقديم لقاحات شلل الأطفال في غزة / صورة: Reuters
26 أغسطس 2024

وفي السياق، أعربت رئيسة قسم سياسة المساعدات الإنسانية في منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية، ألكسندرا سايح، عن قلقها من أن يؤدي شلل الأطفال إلى "إعاقة جماعية" إذا لم يُعالج، وأشارت في مقابلة مع وكالة الأناضول إلى أهمية إطلاق حملة لقاحات واسعة النطاق، ووقف إطلاق النار.

وقالت إن الحالة الأولى لشلل الأطفال التي ظهرت لأول مرة منذ 25 عاماً في غزة، في 16 أغسطس/آب الحالي كانت "نتيجة مباشرة للإخفاق في إيصال المواد الأساسية إلى غزة وتدمير البنية التحتية، نتيجة للحظر المنهجي الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية".

مرض عابر للحدود

وأشارت سايح إلى استمرار المفاوضات لإدخال لقاحات شلل الأطفال إلى غزة، و"لكن بسبب القصف لا يستطيع العاملون في مجال الرعاية الصحية تقديم هذه اللقاحات"، محذرة من خطورة نقل الفيروس إلى عدد أكبر من الأطفال في حال تأخر اللقاحات.

وقالت إنه في كل ساعة تتأخر اللقاحات، سنرى أطفالاً معرضين للخطر، إذ يمكن أن يسبب الفيروس شللاً كاملاً في غضون ساعات قليلة". وأضافت: "من المقرر تلقيح أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة، وما زلنا بحاجة إلى وقف إطلاق النار".

وتابعت: "إذا لم يُسمح بذلك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة جماعية للأطفال"، لافتة إلى الصعوبات المختلفة في تلقيح الأطفال في غزة، منها "نزوح الأطفال المستمر مع أهاليهم لإنقاذ أنفسهم".

وأوضحت أن شلل الأطفال "لا يعرف حدوداً، وإذا كان هناك وباء واسع النطاق، فلن يؤثر على الأطفال في غزة فقط، بل أيضاً على الأطفال خارج حدود غزة وفي المنطقة".

ولفتت إلى أن التحدي الأساسي الذي تواجهه منظمات الإغاثة الدولية في المنطقة هو "المشكلة الأمنية"، موضحة أنه: "لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة، ولا يوجد مكان آمن لعمال الإغاثة. في الأشهر العشرة الماضية وصل إلى غزة أكثر من 280 من عمال الإغاثة، معظمهم من الفلسطينيين".

منع ممنهج

وأكدت سايح أن منظمات الإغاثة تُمنع بشكل "منهجي" من إيصال الإمدادات الحيوية، وأن منظمة "أنقذوا الأطفال" تنتظر منذ 4 أشهر تسليم الإمدادات الطبية الحيوية إلى المنطقة لعلاج الأطفال، موضحة أن إسرائيل رفضت إدخال كثير من المعدات من أجهزة تنقية المياه والمولدات وأجهزة الأشعة السينية إلى القطاع عبر نقاط العبور في الأشهر القليلة الماضية.

وأعربت المسؤولة في المنظمة عن دهشتها من صور الإصابات في غزة، والأضرار التي لحقت بأجساد الأطفال بسبب الأسلحة المتفجرة، قائلة: "عملت في جميع أنحاء العالم. وهذا أمر مرعب حقاً. لا يُقتل الأطفال فحسب، بل يُقتلون بأبشع الطرق الممكنة، ويُمزقون إرباً، ويضطر الأهالي إلى جمع أشلاء أطفالهم".

وتابعت أن كل هذا القتل يُنفذ باستخدام "أسلحة من مصادر أجنبية"، وشددت على أنه لهذا السبب دعت كثير من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة أنقذوا الأطفال، الحكومات إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف أول حالة شلل أطفال في قطاع غزة يوم 16 أغسطس/آب الجاري. وقال وزير الصحة ماجد أبو رمضان: "إن اكتشاف حالة واحدة لشلل الأطفال في قطاع غزة يعني أنه قد يكون هناك مئات الحالات التي لم تُكتشف بعد".

كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء ظهور حالة شلل أطفال في غزة بعد 25 عاماً، وأشارت إلى أن تسلسل الجينوم أكد أن الفيروس مرتبط بـ"فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني"، الذي اكتُشف في عينات بيئية جُمعَت من مياه الصرف الصحي بغزة في حزيران/يونيو الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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