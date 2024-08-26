وأعربت الخارجية في بيان على منصة إكس، عن "تضامن تركيا الكامل مع حكومة وشعب باكستان الصديق والشقيق في حربها ضد الإرهاب"، ناعيةً كل من فقدوا أرواحهم وذويهم في الهجوم الذي وقع اليوم.

وصباح اليوم، قُتِل 23 شخصاً على الأقل في عمل إرهابي نفذه مسلحون ضد مسافرين في إقليم بلوشستان غرب باكستان.

وأفاد الإعلام الباكستاني بأن مسلحين أغلقوا الطريق بقضاء مساخيل في منطقة راراشام ليلاً، وأنزلوا الركَّاب من حافلات وشاحنات ودققوا في هوياتهم الشخصية، ثم فتحوا النار عليهم وأضرموا النار في 10 مركبات.

وذكرت التقارير أن الإرهابيين قتلوا الركاب، الذين ظهر أن جميعهم من أهالي إقليم البنجاب في أثناء فحص هوياتهم الشخصية. وأفادت بأن فرق الشرطة والإسعافات الأولية وصلت إلى المنطقة، ونُقلت الجثث والمصابين إلى المستشفيات القريبة.