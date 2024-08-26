سياسة
1 دقيقة قراءة
الخارجية التركية: ندين بشدةٍ الهجوم الإرهابي في بلوشستان الباكستانية اليوم
أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة بلوشستان الباكستانية، والذي أسفر عن مقتل 23 شخصاً على الأقل غرب باكستان.
الخارجية التركية: ندين بشدةٍ الهجوم الإرهابي في بلوشستان الباكستانية اليوم
الخارجية التركية / صورة: TRT Arabi
26 أغسطس 2024

وأعربت الخارجية في بيان على منصة إكس، عن "تضامن تركيا الكامل مع حكومة وشعب باكستان الصديق والشقيق في حربها ضد الإرهاب"، ناعيةً كل من فقدوا أرواحهم وذويهم في الهجوم الذي وقع اليوم.

وصباح اليوم، قُتِل 23 شخصاً على الأقل في عمل إرهابي نفذه مسلحون ضد مسافرين في إقليم بلوشستان غرب باكستان.

وأفاد الإعلام الباكستاني بأن مسلحين أغلقوا الطريق بقضاء مساخيل في منطقة راراشام ليلاً، وأنزلوا الركَّاب من حافلات وشاحنات ودققوا في هوياتهم الشخصية، ثم فتحوا النار عليهم وأضرموا النار في 10 مركبات.

وذكرت التقارير أن الإرهابيين قتلوا الركاب، الذين ظهر أن جميعهم من أهالي إقليم البنجاب في أثناء فحص هوياتهم الشخصية. وأفادت بأن فرق الشرطة والإسعافات الأولية وصلت إلى المنطقة، ونُقلت الجثث والمصابين إلى المستشفيات القريبة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us