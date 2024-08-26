جاء ذلك في حديث للأناضول، قبيل العرض الأول للفيلم الوثائقي "الخلاص المقدس" السبت، الذي صوّره تلفزيون "TRT World" التركي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسلط الضوء على وحشية المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين.

​​​​​​​وأكدت بنيامين أن "الوقت قد حان لكي يوفّي المجتمع الدولي التزاماته وينهي الحرب في غزة التي تشهد إبادة جماعية ومحاولة ممنهجة للقضاء على السكان الفلسطينيين".

وقالت: "إن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة هي محاولة لجعل حياة الناس غير صالحة للعيش، ولإجبارهم على مغادرة وطنهم"، مضيفة: "ما نشهده في غزة ليس مجرد صراع، بل حملة مخططة للقضاء على جميع السكان".

وشددت على ضرورة اعتراف العالم بأن ما يحصل في غزة هو "إبادة جماعية" والتصرف وفقاً لذلك. وانتقدت بنيامين الإدارة الأمريكية لدعمها إسرائيل رغم كل الفظائع التي ترتكبها، داعية إلى مقاطعة الحكومة الإسرائيلية بالكامل.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري لشحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقيم الأمريكية".​​​​​​​

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​