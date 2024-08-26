وقال الرئيس أردوغان، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "في الذكرى السنوية للهجوم الكبير الذي يُعد نقطة تحول تاريخية هامة، تغلبنا على مصيرنا المحتوم وبنينا مستقبلاً جديداً لأنفسنا".

والهجوم الكبير هو الهجوم العام الذي شنه الجيش التركي على القوات اليونانية الغازية في 26 أغسطس/آب 1922، إبان حرب الاستقلال (1919-1922) التي قادها أتاتورك.

وانتهى الهجوم بانتصار ساحق للقوات التركية على الجيش اليوناني الذي انسحب من مدينة إزمير، غربي البلاد، في 9 سبتمبر/أيلول 1922، ومن كل الأراضي التركية في 18 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.