سياسة
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في الذكرى الـ102 للهجوم الكبير.. الرئيس أردوغان يستذكر أبطال حرب الاستقلال
استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حرب الاستقلال الوطنية، في الذكرى الـ102 للهجوم الكبير، الذي يعد نقطة تحول في تاريخ الأمة التركية وحرب الاستقلال، مترحّماً على روح قائدها مصطفى كمال أتاتورك، وأرواح جميع الأبطال الذين شاركوا في الكفاح الوطني.
في الذكرى الـ102 للهجوم الكبير.. الرئيس أردوغان يستذكر أبطال حرب الاستقلال
 الرئيس أردوغان: في ذكرى الهجوم الكبير الذي يُعد نقطة تحول تاريخية هامة، تغلبنا على مصيرنا المحتوم وبنينا مستقبلاً لأنفسنا / صورة: TRT Arabi
26 أغسطس 2024

وقال الرئيس أردوغان، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين: "في الذكرى السنوية للهجوم الكبير الذي يُعد نقطة تحول تاريخية هامة، تغلبنا على مصيرنا المحتوم وبنينا مستقبلاً جديداً لأنفسنا".

والهجوم الكبير هو الهجوم العام الذي شنه الجيش التركي على القوات اليونانية الغازية في 26 أغسطس/آب 1922، إبان حرب الاستقلال (1919-1922) التي قادها أتاتورك.

وانتهى الهجوم بانتصار ساحق للقوات التركية على الجيش اليوناني الذي انسحب من مدينة إزمير، غربي البلاد، في 9 سبتمبر/أيلول 1922، ومن كل الأراضي التركية في 18 سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

مصدر:TRT عربي
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