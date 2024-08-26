سياسة
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5 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية لشقة بمخيم نور شمس في طولكرم
استُشهد 5 فلسطينيين مساء الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
5 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية لشقة بمخيم نور شمس في طولكرم
شهود عيان: سُمع صوت انفجار ضخم في مخيم نور شمس تبعه تصاعد أعمدة الدخان من أحد المنازل / صورة: وسائل التواصل
26 أغسطس 2024

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن "5 شهداء وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي جراء قصف الاحتلال على مخيم نور شمس".

وقال شهود عيان إن "صوت انفجار ضخم سُمع في المخيم تبعه تصاعُد أعمدة الدخان من أحد المنازل"، فيما تداول ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو ظهر فيها عدد من الشهداء بينهم أطفال.

ونعت فصائل العمل الوطني في محافظة طولكرم شهداء مخيم نور شمس، وأعلنت الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء في المحافظة، كما نددت بجرائم ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية عدم وقف العدوان.

بدورها، نعت حركة حماس الشهداء الخمسة، وأكدت أن "دماءهم الذكية لن تذهب سدى، بل ستكون دافعاً لتصاعد المقاومة، واستمرار عملياتها البطولية، كما أن تصعيد الاحتلال عدوانه على محافظات الضفة سيزيدنا بأساً وعزماً، ولن يوقف مد المقاومة وحالة الغضب المتصاعدة في أنحاء الضفة الغربية الباسلة كافة".

من جهتها دعت حركة الجهاد الإسلامي "أبناء شعبنا في كل مكان للنفير لمواجهة مخططات التهجير والإبادة لشعبنا في الضفة المحتلة"، وأضافت أن "الكيان الصهيوني يزيد إجرامه في الضفة للتغطية على فشله في ساحتي غزة والجنوب اللبناني".

وباستشهاد الفلسطينيين الخمسة، يرتفع عدد الشهداء الذين قتلهم جيش الاحتلال في الضفة الغربية إلى 651، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، منذ توسيع الجيش عملياته في الضفة بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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