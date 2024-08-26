سياسة
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عدد الشهداء الصحفيين في غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر يرتفع إلى 171
ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين العاملين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 171، بعد استشهاد الصحفي علي نايف طعيمة.
عدد الشهداء الصحفيين في غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر يرتفع إلى 171
تعمدت إسرائيل منذ بدء حربها على غزة استهداف الصحفيين / صورة: AA
26 أغسطس 2024

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء الاثنين في بيان على تليغرام: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 171 صحفياً وصحفية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي علي نايف طعيمة".

وأوضح المكتب أن طعيمة كان يعمل صحفياً مع عدة وسائل إعلام، وعبّر عن إدانته "بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، وحمّله "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء".

كما دعا "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وبشكل مستمرّ تحذّر مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي الطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن تل أبيب واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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