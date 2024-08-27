وذكرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أن مستوطنين اقتحموا قرية وادي رحال جنوبي مدينة بيت لحم، وأطلقوا النار باتجاه منازل الفلسطينيين.

​​​​​​​وقالت الإذاعة إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عشرات بحالات اختناق".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها نقلت "4 إصابات خلال اقتحام المستوطنين منطقة وادي الرحال قرب بيت لحم، إحداها خطيرة جدّاً، وجارٍ إنعاش قلب ورئتين للمصاب"، قبل أن تعلن وزارة الصحة في بيان لاحق، استشهاد هذا المصاب متأثراً بجروحه.

بذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا برصاص المستوطنين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 19، استناداً إلى معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

فيما يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا في الضفة الغربية إلى 652، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، منذ صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالتزامن مع حربه المدمرة على غزة.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفَت نحو 133 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.