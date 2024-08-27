سياسة
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فرنسا تمدد توقيف مؤسس تليغرام وماكرون ينفي أنه قرار سياسي
أعلنت السلطات الفرنسية تمديد توقيف مؤسس تطبيق تليغرام بافل دوروف إلى الأربعاء، فيما نفى الرئيس إيمانويل ماكرون وجود أي خلفية سياسية للخطوة.
فرنسا تمدد توقيف مؤسس تليغرام وماكرون ينفي أنه قرار سياسي
السلطات الفرنسية تمدّد إلى الأربعاء توقيف بافل دوروف الذي اعتُقل في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة / صورة: Reuters
27 أغسطس 2024

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن "مصدر مقرب من الملف" قوله إن توقيف دوروف مُدّد إلى الأربعاء، ليبلغ ما مجموعه 96 ساعة، لأنّ الأفعال المشتبه بها ترقى إلى الجريمة المنظمة، حسب قوله.

ووفق السلطات القضائية لم يتّخذ دوروف تدابير للحدّ من إساءة استخدام مشتركين لتطبيق المراسلة، خصوصاً عدم اعتماد آلية للحدّ من المحتوى المتطرف والتعاون مع المحققين.

وبعدما أثار توقيف دوروف على الأراضي الفرنسية ردود فعل دولية كثيرة، أكّد ماكرون في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة "اتُّخذت في إطار تحقيق قضائي جارٍ، وليست قراراً سياسياً. الأمر متروك للقضاة".

وندّد الرئيس الفرنسي بـ"معلومات كاذبة" تطال فرنسا على خلفية التوقيف، لافتاً إلى أنّ بلاده "متمسّكة إلى أقصى حدّ بحرية التعبير والتواصل والابتكار وروحية المؤسسة، وستبقى كذلك".

وأضاف: "في دولة يسودها القانون، على الشبكات الاجتماعية وفي الحياة الحقيقية، تمارَس الحريات في إطار يحدده القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية. إن ضمان احترام القانون متروك للقضاء المستقلّ".

وقُبض على الملياردير الفرنسي-الروسي البالغ 39 عاماً مساء السبت في مطار لوبورجيه قرب باريس، قادماً من أذربيجان برفقة حارسه الشخصي ومساعدته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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