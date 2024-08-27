سياسة
2 دقيقة قراءة
أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة بغزة تقيّد حركة المساعدات والعاملين فيها
أعلن مسؤول أممي رفيع الاثنين، أن الأمم المتحدة اضطُرّت إلى وقف حركة مساعداتها في قطاع غزة بسبب أمر إسرائيلي جديد بالإخلاء استهدف منطقة دير البلح الواقعة في وسط القطاع والتي أصبحت مركزاً لموظفيها، لكن مسؤولين أشاروا لاحقاً إلى استمرار بعض العمليات.
أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة بغزة تقيّد حركة المساعدات والعاملين فيها
الأمم المتحدة تعلن توقف حركة المساعدات والعاملين الإنسانيين في غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية / صورة: AP
27 أغسطس 2024

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول قوله إنّ عمليات الأمم المتحدة توقّفت بالكامل في القطاع، بعدما نقلت غالبية موظفيها العاملين إلى دير البلح بعد أوامر إخلاء رفح وجّهتها إسرائيل قبل أشهر، لكن مسؤولين أشاروا لاحقاً إلى استمرار بعض العمليات.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تشمل الأوامر 15 من المرافق التي تؤوي موظفين أمميين ونشطاء في منظمات غير حكومية وأربعة مستودعات تابعة للأمم المتحدة، لوجودها إما في المنطقة المشمولة بأمر الإخلاء وإما قربها.

وبعدما بدا أن الأمم المتحدة وقفت كل عملياتها في غزة، أوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تواصل عملياتها، ولكن ضمن قيود.

وقال دوجاريك: "ما كان يشير إليه مسؤول كبير في الأمم المتحدة هو أن مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة الإنسانيين يتنقلون"، وتابع بأنه "إذا كان العاملون في المجال الإنساني جزءاً لا يتجزأ من مجموعة معينة من السكان في منطقة معينة، فإن لديهم الأدوات اللازمة للعمل والمشاركة والتوزيع".

وقال نائب المدير الميداني الأول للأونروا سام روز، إن "الخدمات الصحية مستمرة في ثمانية أو تسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية، وأكثر من 90 نقطة صحية"، لكنه شدّد على أنه "في الواقع، مساحة وقدرة منظومة الأمم المتحدة والنظام الإنساني على العمل في غزة تزداد صعوبة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us