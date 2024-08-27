سياسة
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مسؤول أمريكي: انحسار خطر اندلاع حرب بالشرق الأوسط عقب هجوم حزب الله
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال سي كيو براون، إنّ المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت إلى حد ما بعد تبادل إسرائيل وحزب الله في لبنان إطلاق النار دون حدوث مزيد من التصعيد.
مسؤول أمريكي: انحسار خطر اندلاع حرب بالشرق الأوسط عقب هجوم حزب الله
رئيس الأركان الأمريكي: خطر اتساع رقعة الحرب انحسر بعد تبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار. / صورة: AP
27 أغسطس 2024

وقال براون لرويترز إن "إيران لا تزال تشكل خطراً"، وذلك بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام لمنطقة الشرق الأوسط، إذ ذهب إلى إسرائيل بعد ساعات فقط من إطلاق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على لبنان لإحباط هجوم أكبر.

وكان هذا واحداً من أكبر اشتباكات دائرة على الحدود منذ أكثر من عشرة أشهُر، لكنها انتهت أيضاً بأضرار محدودة في إسرائيل ودون صدور تهديدات في نفس الوقت بمزيد من الثأر من أي من الجانبين.

وأشار براون إلى أن هجوم حزب الله كان واحداً فقط من هجومين كبيرين هدد بشنهما ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة. كما تهدد إيران بشن هجوم على خلفية استشهاد رئيس المكتب السياسي بحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي.

وعندما سُئل عما إذا كان خطر اندلاع حرب إقليمية قد انخفض في الوقت الراهن، قال براون: "إلى حد ما نعم". وقال لدى مغادرته إسرائيل: "كان لديك أمران كنت تعلم أنهما سيحدثان. حدث أحدهما بالفعل. والآن يعتمد الأمر على كيفية مضي الثاني".

كما حذر براون من أنه يوجد أيضاً خطر يشكله حلفاء إيران المسلحون في أماكن مثل العراق وسوريا والأردن، الذين يهاجمون القوات الأمريكية، وكذلك الحوثيون في اليمن الذين يستهدفون حركة الشحن في البحر الأحمر، كما أطلقوا طائرات مسيّرة على إسرائيل.

وقال براون إنّ الجيش الأمريكي في وضع أفضل للمساعدة في الدفاع عن إسرائيل وقواته في الشرق الأوسط مما كان عليه الأمر في 13 أبريل/نيسان الماضي، عندما شنت إيران هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، إذ أطلقت مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

والأحد، أعلن حزب الله إطلاق 340 صاروخاً وعدد كبير من ‏المسيّرات الهجومية تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي بالحزب فؤاد شكر في أواخر يوليو/تموز الماضي.

كما ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ "هجوم استباقي" على لبنان شمل أكثر من 40 غارة استهدفت مناطق في جنوب لبنان، بزعم "رصد استعدادات" لحزب الله لإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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