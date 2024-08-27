وقالت الوزارة في بيان الاثنين إنّ "تقرير (موسم) الخريف كشف أن إجمالي الولايات المتأثرة 10 ولايات، وبلغ عدد المنازل المنهارة كلياً 12420 منزلاً، فيما بلغ عدد المنازل المنهارة جزئياً 11472 منزلاً. وتركز معظم الأضرار في الولايتين الشمالية ونهر النيل".

والسبت غمرت سيول وأمطار منطقة أربعات شمال مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، ما تسبب في انهيار سد أربعات وجرف قرى بأكملها.

وقال متطوعون محليون يعملون في إغاثة المتأثرين بالسيول لوكالة الصحافة الفرنسية في بورتسودان إن انهيار السد جرف 20 قرية بشكل كلي ودمّر 50 قرية جزئياً. وأضافوا أن "عدد المتوفين الذين جرى العثور عليهم بلغ 13 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وما زال البحث جارياً عن 210 من المفقودين".

من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (اوتشا) إن 30 شخصاً لقوا مصرعهم جراء انهيار سد أربعات شرق السودان، وإن "نحو 50 ألف شخص يعيشون على الجانب الغربي من السد تضرروا بشدة، في حين لم يجرِ بعدُ تقييم مدى التأثير في الضفاف الشرقية".

وأضاف: "أفاد الوفد الحكومي بأن نحو 70 قرية حول سد أربعات تأثرت بالفيضانات المفاجئة التي دمرت 20 قرية". وأشار المكتب الأممي إلى أن "المتضررين يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والغذاء والمساعدات المأوى".

وأفاد بأن التقارير تشير إلى أن "عشرات الأشخاص في عداد المفقودين أو النازحين". وقد توقفت الغالبية العظمى من العمليات الإنسانية في حين تغرق البلاد في "واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفقاً للأمم المتحدة.

والاثنين، اجتاحت أمطار وسيول وفيضان نهر خور بركة مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر، وتسببت في قتلى وانهيار مئات المنازل ونزوح نحو 500 أسرة، حسب بيان سابق لمنظمة الهجرة الدولية.

وسنوياً، تهطل الأمطار في السودان مع بداية يونيو/حزيران حتى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، مخلفة نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.