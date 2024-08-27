سياسة
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عباس يصل إلى الرياض للقاء بن سلمان ويتلقى دعوة بوتين للمشاركة بقمة "بريكس"
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة غير محددة المدة يلتقي فيها الثلاثاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما تلقَّى عباس دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة دول "بريكس" المقبلة.
عباس يصل إلى الرياض للقاء بن سلمان ويتلقى دعوة بوتين للمشاركة بقمة "بريكس"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى الرياض في زيارة غير محددة المدة يلتقي خلالها ولي العهد / صورة: وسائل إعلام سعودية
27 أغسطس 2024

وذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية أنه كان في استقبال عباس الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وسفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين، نايف السديري، وعدد من المسؤولين، وطاقم سفارة دولة فلسطين لدى المملكة.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يلتقي عباس في الرياض، اليوم الثلاثاء، رفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

على صعيد متصل، قال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن عباس تلقَّى دعوة من بوتين، للمشاركة في قمة دول "بريكس" المقرر عقدها بمدينة قازان في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف نوفل: "حتى الآن لا يوجد رد فلسطيني عن مشاركة الرئيس في القمة من عدمها"، وتابع: "حال عدم مشاركة الرئيس في القمة، سيكلف رئيس الوزراء محمد مصطفى بالنيابة".

وزاد أن "القيادة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيراً بالعلاقة مع روسيا، والرئيس عباس يزور موسكو بشكل مستمر"، وشدد نوفل على "أهمية الدعوة الروسية لفلسطين في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني".

و"بريكس" تكتُّل أُسِّس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم إليه مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات مطلع عام 2024.​​​​​​​ وهذا التكتل ذو توجه اقتصادي، ويهدف أيضاً إلى حصول الدول النامية، التي تقاوم هيمنة الدول الغربية، لا سيما الولايات المتحدة، على مزيد من التمثيل في القضايا الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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