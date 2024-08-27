وأشارت هآرتس في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء إلى أنّ بن غفير يدعم يهوداً إرهابيين، مستغلاً القوة والسلطة والموارد التي بين يديه بوصفه وزيراً للأمن القومي، مضيفة أنهم “هم الذراع العسكرية للمنظمة التي ينتمي إليها ويمثل مصالحها في الحكومة”.

وحسب هآرتس فإن بن غفير يجلس في الحكومة “لكنه مخلص لفكرة أكبر منها، وعندما يُخيَّر بين ولائه للدولة وولائه لأرض إسرائيل الكاملة سيختار الأخير”.

وأضافت أنّ “أحد الإرهابيين اليهود الذين يستفيدون من رعاية بن غفير هو قاتل عائلة دوابشة، عميرام بن أوليئيل، الذي حظي في الأشهر الأخيرة بزيارتين في سجن أيالون من مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن يعقوبي كان يعمل سابقاً “السكرتير الأمني لبن غفير، وعمل على تخفيف شروط سجن بن أوليئيل وغيره من المعتقلين والسجناء الأمنيين اليهود، بناء على طلب بن غفير، وكان هو نفسه محامي الدفاع عن بن أوليئيل”.

في غضون ذلك، قال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه لم يصدق ولم يُطلب منه الموافقة على جولات لليهود تنظمها وزارة التراث في المسجد الأقصى، وأشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال إنه لا تغيير على الوضع الراهن في الحرم القدسي.

وفي وقت سابق الثلاثاء قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي وافقا على خطة وزارة التراث لتنظيم جولات لليهود في المسجد الأقصى.

وأشارت الهيئة إلى أن وزير التراث عميحاي إلياهو من حزب "العظمة اليهودية" يعتزم تخصيص مبلغ مليونَي شيكل (نحو 500 ألف دولار) لتعزيز الجولات المنظمة في باحات المسجد الأقصى.

من جهتها قالت وزارة التراث الإسرائيلية إنها "تعتزم تنظيم جولات إرشادية في جبل الهيكل، تتيح لأول مرة لعشرات الآلاف من اليهود ومئات الآلاف من السياح الذين يزورون المكان سنوياً سماع معلومات عن التراث اليهودي بنسخة تاريخية دقيقة".

وبعد تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الاثنين، التي قال فيها إن الأمر لو كان منوطاً به لأقام كنيساً يهودياً في الأقصى، علقت وزارة التراث بالقول إنها ستمول وتنظم زيارات لأعداد أكبر من اليهود والسياح للأقصى يستمعون فيها لما سمّته "الرواية التاريخية الأدق حول المكان".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على قطاع غزة، خلّفت نحو 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​

​​​​​​​وبموازاة هذه الحرب صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فقتل 646 فلسطينياً وأصاب نحو 5 آلاف و400 واعتقل أكثر من 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.