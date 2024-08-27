وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اكتشف عدداً من الأنفاق على جانب غزة من الحدود خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مصر أكدت أن جميع الأنفاق أُغلقت على الجانب المصري، حسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن مصر أغلقت الأنفاق منذ ست سنوات، ضمن جهد شامل لوقف التهريب.

وقال المصدر: "يوجد احتمال دائماً أن يكون هناك تهريب عبر أنفاق لا تعرف عنها مصر ولا إسرائيل، لكن مطالبة نتنياهو بوجود دائم في الممر في ظل هذه الظروف تثير التساؤلات”.

وأكد المصدر أن الأسلحة التي عُثر عليها في غزة خلال الأشهر الأخيرة يبدو أنها صُنعت في غزة أو هُربت عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، أو عبر وسائل أخرى.

وأضاف: "هذا قد يشير إلى أن إسرائيل قلَّلت من تقييم قدرة حماس على تصنيع ذخيرتها قبل السابع من أكتوبر /تشرين الأول" الماضي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.