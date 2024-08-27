سياسة
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مصر تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهريب الأسلحة عبر الأنفاق مع غزة
نفت القاهرة مزاعم إسرائيلية بوجود أنفاق نشطة تحت حدودها مع قطاع غزة تسمح بتهريب الأسلحة أو الأشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، نقلاً عن مصدر مشارك في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والقاهرة.
مصر تنفي مزاعم إسرائيلية حول تهريب الأسلحة عبر الأنفاق مع غزة
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اكتشف عدداً من الأنفاق على جانب غزة من الحدود خلال الأسابيع الأخيرة / صورة: AA
27 أغسطس 2024

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اكتشف عدداً من الأنفاق على جانب غزة من الحدود خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مصر أكدت أن جميع الأنفاق أُغلقت على الجانب المصري، حسب المصدر.

وأشار المصدر إلى أن مصر أغلقت الأنفاق منذ ست سنوات، ضمن جهد شامل لوقف التهريب.

وقال المصدر: "يوجد احتمال دائماً أن يكون هناك تهريب عبر أنفاق لا تعرف عنها مصر ولا إسرائيل، لكن مطالبة نتنياهو بوجود دائم في الممر في ظل هذه الظروف تثير التساؤلات”.

وأكد المصدر أن الأسلحة التي عُثر عليها في غزة خلال الأشهر الأخيرة يبدو أنها صُنعت في غزة أو هُربت عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، أو عبر وسائل أخرى.

وأضاف: "هذا قد يشير إلى أن إسرائيل قلَّلت من تقييم قدرة حماس على تصنيع ذخيرتها قبل السابع من أكتوبر /تشرين الأول" الماضي.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمِّرة على غزة خلَّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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