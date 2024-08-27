سياسة
2 دقيقة قراءة
سيول اليمن.. مصرع 36 شخصاً في الحديدة ونزوح 8 آلاف عائلة في مأرب
ارتفعت حصيلة ضحايا السيول في محافظة الحديدة غربي اليمن، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى 36 قتيلاً و564 مصاباً منذ أواخر يوليو/تموز الماضي.
سيول اليمن.. مصرع 36 شخصاً في الحديدة ونزوح 8 آلاف عائلة في مأرب
فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة بالعاصمة اليمنية صنعاء في 16 أغسطس / صورة: AA
27 أغسطس 2024

وقالت المنظمة في بيان: "منذ أواخر الشهر الماضي، تحولت سيول الأمطار إلى فيضانات متدفقة اجتاحت المدن والقرى في اليمن، مخلِّفةً وراءها دماراً كبيراً"، مشيرةً إلى أنه "في محافظة مأرب (وسط)، وجدت أكثر من 8 آلاف و400 عائلة نازحة نفسها فجأة دون مكان تلتجئ إليه بعد تدمير 6 آلاف و700 مأوى".

وأشار البيان إلى أن الأمطار الغزيرة حوَّلت الشوارع إلى "أنهار"، وجرفت المنازل والماشية وسبل العيش. وتابعت: "في محافظة الحديدة الغربية، لم يقلّ الوضع سوءاً، إذ ارتفع عدد القتلى بشكل كبير، حيث لقي ما لا يقل عن 36 شخصاً حتفهم وأُصيب 564 آخرون منذ أواخر يوليو".

وعن إغاثة المتضررين من السيول أوضحت المنظمة: "كانت الاستجابة الإنسانية سريعة، ولكنَّ حجم الكارثة هائل.. تسعى منظمات الإغاثة التي تواجه الصراع المستمر ونقص التمويل والقيود المتزايدة إلى تقديم الإغاثة الطارئة، إلا أن الاحتياجات الإنسانية كبيرة، و التعقيدات تزداد يوماً بعد يوم".

ومنذ أواخر يوليو/تموز الماضي، ازداد معدل هطول الأمطار بمدن يمنية، ما أدى إلى وفاة العشرات، وتضرر نحو ربع مليون شخص، خصوصاً من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق الأمم المتحدة التي حذَّرت من أن الطقس السيئ في اليمن سيستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، يؤدي عادةً إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول والطقس السيئ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us