وقالت المنظمة في بيان: "منذ أواخر الشهر الماضي، تحولت سيول الأمطار إلى فيضانات متدفقة اجتاحت المدن والقرى في اليمن، مخلِّفةً وراءها دماراً كبيراً"، مشيرةً إلى أنه "في محافظة مأرب (وسط)، وجدت أكثر من 8 آلاف و400 عائلة نازحة نفسها فجأة دون مكان تلتجئ إليه بعد تدمير 6 آلاف و700 مأوى".

وأشار البيان إلى أن الأمطار الغزيرة حوَّلت الشوارع إلى "أنهار"، وجرفت المنازل والماشية وسبل العيش. وتابعت: "في محافظة الحديدة الغربية، لم يقلّ الوضع سوءاً، إذ ارتفع عدد القتلى بشكل كبير، حيث لقي ما لا يقل عن 36 شخصاً حتفهم وأُصيب 564 آخرون منذ أواخر يوليو".

وعن إغاثة المتضررين من السيول أوضحت المنظمة: "كانت الاستجابة الإنسانية سريعة، ولكنَّ حجم الكارثة هائل.. تسعى منظمات الإغاثة التي تواجه الصراع المستمر ونقص التمويل والقيود المتزايدة إلى تقديم الإغاثة الطارئة، إلا أن الاحتياجات الإنسانية كبيرة، و التعقيدات تزداد يوماً بعد يوم".

ومنذ أواخر يوليو/تموز الماضي، ازداد معدل هطول الأمطار بمدن يمنية، ما أدى إلى وفاة العشرات، وتضرر نحو ربع مليون شخص، خصوصاً من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق الأمم المتحدة التي حذَّرت من أن الطقس السيئ في اليمن سيستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، يؤدي عادةً إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول والطقس السيئ.