سياسة
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بعد ارتفاع أسعار "الكريبتو".. عدد مليونيرات العملات المشفرة يزداد عالمياً
قالت شركة "Henley & Partners" العاملة في مجال الثروة والاستثمار الدوليين، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار العملات المشفرة (الكريبتو) وعلى رأسها بيتكوين، نتجت عنه زيادة في عدد المليونيرات حول العالم.
بعد ارتفاع أسعار "الكريبتو".. عدد مليونيرات العملات المشفرة يزداد عالمياً
#HMT79 : Florece mercado 'cripto' en Argentina alentado por alta inflación y falta de dólares / صورة: AFP
27 أغسطس 2024

وأشارت الشركة في تقرير، إلى أن 172.3 ألف فرد في العالم اليوم يمتلك كل منهم أكثر من مليون دولار أمريكي من الأصول المشفرة، بزيادة 95% مقارنةً بالعام الماضي، لافتةً إلى ارتفاع عدد مليونيرات البيتكوين وحدها إلى 85.4 ألف مليونير، أي بنسبة 111% بعد صعود سعر الوحدة من 42.6 ألف دولار نهاية العام الماضي، إلى متوسط 62 ألفاً حالياً.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأصول المشفرة الآن 2.3 تريليون دولار، بزيادة 89%، فيما كانت تبلغ 1.2 تريليون دولار مطلع العام الماضي. كما توسعت المستويات العليا من ثروة العملات المشفرة، إذ ارتفع عدد أصحاب الملايين من العملات المشفرة (من لديهم من العملات المشفرة ما يعادل 100 مليون دولار أو أكثر) بنسبة 79% أي 325 فرداً.

كذلك ارتفعت مجموعة المليارديرات النادرة، لحَمَلة العملات المشفرة بنسبة 27% إلى 28 مليارديراً على مستوى العالم. وفي السياق، قال دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في الشركة، إن النمو السريع كان مدفوعاً بإدخال صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة في الأسواق المالية الرئيسية.

وأضاف فوليك، حسب التقرير: "مشهد العملات المشفرة لعام 2024 لا يشبه إلى حد كبير سابقيه.. لقد سجل ارتفاع البيتكوين إلى أكثر من 73 ألف دولار في مارس/آذار، أعلى مستوى له على الإطلاق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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