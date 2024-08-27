وقال الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في بيان، إنه "في عملية مشتركة اليوم، حُرِّر المختطف الإسرائيلي فرحان القاضي البالغ 52 عاماً من رهط، الذي اختطفته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأوضح: "لقد حرَّر المختطف أفراد وحدة الكوماندوز البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162، في عملية تحرير معقَّدة جنوبي قطاع غزة".

وتابع البيان المشترك: "لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات نظراً إلى قضايا تتعلق بأمن المختطفين والقوات والدولة".

وأشار جيش الاحتلال إلى أن "حالة المختطف الذي حرِّر جيدة، ويجري نقله لمواصلة الفحوصات الطبية في مستشفى سوروكا، حيث أُطلع أفراد عائلته على الخبر".

في السياق، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "عثر على الأسير المحرَّر فرحان القاضي وحيداً بنفق في رفح".

كما قالت صحيفة هآرتس العبرية إن "الأسير المحرَّر بغزة استطاع الفرار من خاطفيه داخل نفق في رفح قبل أن تنقذه قوات الجيش".

وحتى الساعة 12:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الفصائل الفلسطينية بشأن ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية التحرير المذكورة. وبذلك يتبقى في غزة 108 محتجزين إسرائيليين بينهم 36 تقول هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنهم "ليسوا على قيد الحياة".

وفجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" أسرت خلالها عشرات الإسرائيليين، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ومنذ ذلك اليوم وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.