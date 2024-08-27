سياسة
3 دقيقة قراءة
الاحتلال يزعم تحرير أسير في غزة.. وإعلام عبري: عثروا عليه وحيداً داخل نفق
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحرير أحد أسراه المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بعملية جنوبي قطاع غزة، لم يكشف عن تفاصيلها، لكنه أكد أن "حالته جيدة"، فيما أفاد إعلام عبري بأن الجيش الإسرائيلي عثر على الأسير "وحيداً بنفق في رفح".
الاحتلال يزعم تحرير أسير في غزة.. وإعلام عبري: عثروا عليه وحيداً داخل نفق
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم تحرير أحد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. / صورة: Reuters
27 أغسطس 2024

وقال الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في بيان، إنه "في عملية مشتركة اليوم، حُرِّر المختطف الإسرائيلي فرحان القاضي البالغ 52 عاماً من رهط، الذي اختطفته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأوضح: "لقد حرَّر المختطف أفراد وحدة الكوماندوز البحري واللواء 401 ووحدة يهالوم الهندسية وأفراد جهاز الشاباك تحت قيادة الفرقة 162، في عملية تحرير معقَّدة جنوبي قطاع غزة".

وتابع البيان المشترك: "لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات نظراً إلى قضايا تتعلق بأمن المختطفين والقوات والدولة".

وأشار جيش الاحتلال إلى أن "حالة المختطف الذي حرِّر جيدة، ويجري نقله لمواصلة الفحوصات الطبية في مستشفى سوروكا، حيث أُطلع أفراد عائلته على الخبر".

في السياق، أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي "عثر على الأسير المحرَّر فرحان القاضي وحيداً بنفق في رفح".

كما قالت صحيفة هآرتس العبرية إن "الأسير المحرَّر بغزة استطاع الفرار من خاطفيه داخل نفق في رفح قبل أن تنقذه قوات الجيش".

وحتى الساعة 12:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من الفصائل الفلسطينية بشأن ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية التحرير المذكورة. وبذلك يتبقى في غزة 108 محتجزين إسرائيليين بينهم 36 تقول هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنهم "ليسوا على قيد الحياة".

وفجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" أسرت خلالها عشرات الإسرائيليين، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ومنذ ذلك اليوم وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us