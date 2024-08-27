سياسة
2 دقيقة قراءة
غالبيتهم في غزة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 6 من جنوده خلال 48 ساعة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 6 من جنوده بينهم 5 في قطاع غزة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، ليرتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 4393 بعدما كان 4387 حتى أول من أمس الأحد.
غالبيتهم في غزة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 6 من جنوده خلال 48 ساعة
جيش الاحتلال يعلن إصابة 6 من جنوده خلال 48 ساعة غالبيتهم في غزة / صورة: AA
27 أغسطس 2024

وتُظهر المعطيات التي نشرها الجيش عبر موقعه الإلكتروني، أن عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية قد بلغ 6 جنود إسرائيليين، بينهم 5 أُصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة.

وتشير المعطيات إلى أن 2259 جندياً أُصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعاً من 2254 يوم الأحد، يتلقى منهم حالياً العلاج -حسب بيان الجيش- 25 جندياً في حالة خطيرة و167 في حالة متوسطة و6 في حالة طفيفة.

وطبقاً للمعطيات فإن 702 جندي وضابط قُتلوا منذ بداية الحرب في غزة، بينهم 338 خلال المعارك البرية في القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانةٍ بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us