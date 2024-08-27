وتُظهر المعطيات التي نشرها الجيش عبر موقعه الإلكتروني، أن عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية قد بلغ 6 جنود إسرائيليين، بينهم 5 أُصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة.

وتشير المعطيات إلى أن 2259 جندياً أُصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول ارتفاعاً من 2254 يوم الأحد، يتلقى منهم حالياً العلاج -حسب بيان الجيش- 25 جندياً في حالة خطيرة و167 في حالة متوسطة و6 في حالة طفيفة.

وطبقاً للمعطيات فإن 702 جندي وضابط قُتلوا منذ بداية الحرب في غزة، بينهم 338 خلال المعارك البرية في القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانةٍ بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.