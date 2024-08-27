سياسة
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الأمم المتحدة تعلن دخول 38 شاحنة مساعدات إلى السودان من معبر أدري الحدودي
قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء، إن 38 شاحنة مساعدات إنسانية، تقدَّر حمولتها بـ1253 طناً عبرت إلى السودان من معبر أدري، لمساعدة 119 ألف شخص.
الأمم المتحدة تعلن دخول 38 شاحنة مساعدات إلى السودان من معبر أدري الحدودي
سودانيون يتلقون المساعدات في ولاية القضارف شرقي البلاد / صورة: مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
27 أغسطس 2024

وأوضح المكتب في بيان أنه "منذ إعلان مجلس السيادة السوداني إعادة فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد (في 15 أغسطس/آب الجاري) لتلبية الاحتياجات الحادة، عبرت 38 شاحنة إلى السودان" من منظمات ووكالات أممية.

وبيّن أن "الشاحنات محمَّلة بمواد غذائية وإيوائية وسبل العيش، بما يقدر بـ1253 طناً من الإمدادات الإنسانية، وهو ما سيساعد نحو 119 ألف شخص في مواقع مختلفة".

وأشار إلى أنه "بعد أكثر من 16 شهراً من الصراع (بين الجيش السوداني والدعم السريع)، يواجه السودان كارثة جوع مدمرة على نطاق واسع، حيث يعاني أكثر من نصف السكان جوعاً حاداً".

وتابع: "في أوائل أغسطس/آب الجاري، جرى تأكيد ظروف المجاعة في مخيم زمزم للنازحين داخلياً بولاية شمال دارفور، ومن المرجح أن يواجه آلاف آخرون ظروفاً مماثلة في 13 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة".

كما شدد "أوتشا" على أن قيود الوصول ونقص التمويل الشديد، يعرقلان قدرة العاملين في المجال الإنساني على توسيع نطاق الاستجابة لدرء الجوع والمجاعة.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، منعت الحكومة السودانية دخول أي شاحنات عبر معبر أدري، بدعوى "استغلاله في إدخال أسلحة لقوات الدعم السريع"، دون تعقيب من الأخيرة في هذا الصدد، فيما قررت الحكومة في 15 أغسطس/آب الجاري، إعادة فتح المعبر "3 أشهر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في البلاد".

كانت الأمم المتحدة قد طالبت السلطات السودانية بفتح معبر أدري لتسهيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور، وسط سيول وأمطار غزيرة تعرقل سير العمل بمعبر الطينية الحدودي بالإقليم.

وحالياً، تسيطر "قوات الدعم السريع" على 4 ولايات في إقليم دارفور من أصل 5، فيما تخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تعد مركزاً للعمليات الإنسانية لكل الإقليم.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنّب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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