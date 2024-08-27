سياسة
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رونالدو: النصر ناديَّ الأخير ولا أخطط لأن أصبح مدرباً
رجّح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن يكون نادي النصر السعودي هو الأخير في مسيرته المهنية، قائلاً إنه لا يخطط لأن يصبح مدرباً حين ينتهي من مشواره الكروي.
رونالدو: النصر ناديَّ الأخير ولا أخطط لأن أصبح مدرباً
سجل هدفاً في المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري السعودي للمحترفين ضد الرائد يوم الخميس التي انتهت بالتعادل 1-1 / صورة: Reuters
27 أغسطس 2024

وفي لقاء مع قناة NOW البرتغالية، أمس الاثنين، قال رونالدو إنه لا يعلم إن كان سيعتزل قريباً، خلال عامين أو ثلاثة، "ولكن ربما سأعتزل في النصر، أنا سعيد للغاية في هذا النادي، وفي هذا البلد أيضاً، أحب اللعب في السعودية، وأريد الاستمرار".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا أفكر في أن أصبح مدرباً للفريق الأول أو أي فريق آخر، هذا الأمر لا يخطر على بالي، ولم أفكر في هذا الأمر مطلقاً، لا أرى مستقبلي يمر عبر هذا الأمر".

وأشار النجم البرتغالي في المقابلة إلى أنه لا يخطط للاعتزال الدولي، وأنه يتمنى أن يكون جزءاً من خطط المدير الفني روبرتو مارتينيز، لمباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة في سبتمبر/أيلول التي تشهد مواجهة البرتغال مع كرواتيا واسكتلندا.

وأوضح أن كل ما يريده في الوقت الحالي هو مساعدة منتخبه الوطني في مبارياته المقبلة، قائلاً: "لدينا بطولة دوري الأمم الأوروبية قريباً وأود حقاً اللعب هناك". وأردف: "عندما أترك المنتخب الوطني لن أخبر أحداً مسبقاً، وسيكون قراراً عفوياً للغاية من جانبي، ولكن أيضاً سيكون قراراً مدروساً جيداً".

وبدأ اللاعب البالغ 39 عاماً موسمه الثالث في الدوري السعودي للمحترفين والرابع والعشرين في مسيرته الرائعة التي شهدت لعبه مع سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر.

وخلال تلك الفترة، سجّل رونالدو أكثر من 750 هدفاً وفاز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات بالإضافة إلى حصوله على ألقاب الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وسجل رونالدو 67 هدفاً في 73 مباراة مع النصر، ووصف الموسم الماضي بأنه أحد أفضل مواسمه، إذ أنهى الموسم برصيد 35 هدفاً، محطماً الرقم القياسي في الدوري السعودي.

كما سجل هدفاً في المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري السعودي للمحترفين ضد الرائد، يوم الخميس، التي انتهت بالتعادل 1-1.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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