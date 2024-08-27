عمل الممرض الكندي من أصل فلسطيني أحمد قوتة، في مستشفيات غزة التي كانت هدفاً لهجمات إسرائيل العنيفة جواً وبراً وبحراً، ووثّق المجازر بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

عاش قوتة معظم حياته في كندا، وتوجه إلى غزة في سبتمبر/ أيلول 2023، لإكمال رسالة الماجستير في الإدارة الصحية، ولكن بعد الحرب انقلبت خططه رأساً على عقب.

وقال لوكالة الأناضول: "كنا هدفاً لضربات جوية مباشرة 9 مرات. ولولا إيماني بقدر الله، لكنت قُتلت أو جُرحت".

وعبّر عن "رعبه" من رؤية "مئات الجثث كل يوم"، حتى وصل "إلى مرحلة تشعر فيها بالخدر، لأنك تعتاد رؤية الجثث والجرحى يموتون إلى جوارك والأشخاص يُحملون أشلاءً".

وأضاف: "كل يوم تسمع صرخات جديدة، وقصصاً جديدة، وفظائع جديدة، لا سيما من الذين تعرفهم". وأردف: "اليوم يمكنني أن أكون مع صديق، لكن صباح الغد قد يخبرونك أن الشخص الذي كنت معه أمس قُتل".

وأعرب عن خيبة أمله من عدم مبالاة العالم بالمعاناة في غزة لأن "العالم رأى كل شيء، لكنهم يفضلون العمى".

وأوضح قوتة الذي يستخدم حسابه على إنستغرام لتوثيق مجازر غزة، أنه يواجه الرقابة رغم أن لديه أكثر من 400 ألف متابع. وقال: "إنستغرام تقيِّد دائماً ما نشاركه. ما ننشره ليس إلا 20% من الرعب الذي يحدث في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​​​​​​​​