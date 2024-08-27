سياسة
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إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر الأربعاء لـ"تقليص فجوات اتفاق غزة"
أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفداً تقنياً إسرائيلياً سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، غداً الأربعاء، في محاولة لتقليص الفجوات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
إعلام عبري: وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر الأربعاء لـ"تقليص فجوات اتفاق غزة"
مبانٍ مدمَّرة وسط غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 10 أشهر / صورة: Reuters
27 أغسطس 2024

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن وفداً تقنياً إسرائيلياً من الجيش والموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) والشاباك (جهاز الأمن العام) سيسافر إلى الدوحة الأربعاء، بعد إجرائه مشاورات في إسرائيل لدى عودته من القاهرة.

وقالت إنه "من المنتظر أن يواصل الوفد المحادثات مع الوسطاء من أجل تقليص الفجوات في القضايا المفتوحة بشأن الخطوط العريضة" للاتفاق.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد ممثلي مصر وقطر والولايات المتحدة، الذين يواصلون المفاوضات والعمل مع إسرائيل وحركة حماس، وفق المصدر نفسه.

وأمس الاثنين، عاد وفد التفاوض الإسرائيلي التقني من القاهرة، بعد يوم من مغادرة رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الذين شاركوا بالمفاوضات هناك.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الاثنين: "أبلغ رؤساء الأجهزة الأمنية الذين عادوا من محادثات القاهرة إلى إسرائيل المستوى السياسي بأن فرصة التوصل إلى صفقة ليست عالية، لكن يجب استنفاد الاتصالات حتى لو كانت الفرصة منخفضة".

ونقلت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن "الفريق التقني في القاهرة يركز على مراجعة أسماء السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين)"، المزمع إطلاق سراحهم ضمن الصفقة المحتملة.

ورغم وساطة تقودها مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة منذ أشهر وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل إضافة شروط لقبول الاتفاق، التي حذَّر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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