سياسة
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أنقرة تندد بتصريحات بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى
نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حول بناء كنيس في المسجد الأقصى، قائلة إنها تشكل مثالاً جديداً وخطيراً للغاية على مساعي إسرائيل لتغيير وضع وهوية القدس والأماكن المقدسة في المدينة.
أنقرة تندد بتصريحات بن غفير بشأن بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى
الخارجية التركية / صورة: TRT Arabi
27 أغسطس 2024

وأفادت الخارجية التركية في بيان على منصة إكس، بأن التصريحات التي أدلى بها بن غفير، أثارت غضب العالم الإسلامي وقلق كل من له عقل سليم، وأوضحت أن تلك الاستفزازات والاعتداءات ضد المسجد الأقصى، وهو مكان مقدس يخص المسلمين فقط، تسيء إلى مشاعر المسلمين وتسبب التوترات في جميع أنحاء العالم.

وتابع البيان أن هجمات الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي أكثر فأكثر كل يوم، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يتخذ إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة خلال الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد بالقدس المحتلة.

وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية التي تخضع فعلياً لصلاحياته.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2022 اقتحم بن غفير الأقصى مراراً، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.

مصدر:TRT عربي
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