سياسة
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فيدان: تركيا وأذربيجان شعب واحد في دولتين تَقاسَم الأفراح والأحزان
شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، على قوة العلاقات بين بلاده وأذربيجان، مشيراً إلى أن البلدان "تحركا دوماً وفق مفهوم شعب واحد في دولتين وتقاسما الأفراح والأحزان، وسيواصل كل منهما الوقوف إلى جانب الآخر في السراء والضراء.
فيدان: تركيا وأذربيجان شعب واحد في دولتين تَقاسَم الأفراح والأحزان
وزير الخارجية التركي ونظيره الأذربيجاني خلال مؤتمر صحفي في أنقرة / صورة: AA
27 أغسطس 2024

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، عقب لقاء جمعهما في العاصمة أنقرة، إن البلدين تربطهما علاقات "أخوية فريدة من نوعها في العالم"، تقوم على التاريخ والثقافة واللغة والهوية المشتركة.

وتابع وزير الخارجية التركي: "تحرك البلدان دوماً وفق مفهوم شعب واحد في دولتين وتقاسما الأفراح والأحزان، وسيواصل كل منهما الوقوف إلى جانب الآخر في السراء والضراء".

وأردف: "تمشياً مع هذا الفهم وقفت تركيا بثبات إلى جانب شقيقتها أذربيجان خلال الاحتلال (الأرميني) الظالم لإقليم قره باغ، الذي استمر لأكثر من 30 عاماً، وستستمر في الوقوف إلى جانبها بشكل راسخ".

وشدد فيدان على أن الجهود مستمرة دون انقطاع لتعزيز العلاقات التركية-الأذربيجانية، التي ارتقت إلى مستوى التحالف مع "إعلان شوشة" الموقَّع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في 15 يونيو/حزيران عام 2021.

وأفاد كذلك بأنهما أكدا خلال اللقاء مرة أخرى الرغبة المشتركة في تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز، وبحثا التطورات التي تحققت في عملية السلام المستمرة بين أذربيجان وأرمينيا.

وأشار إلى أنه تبادل مع نظيره الأذربيجاني الآراء حول قضايا إقليمية ودولية، لافتاً إلى أن اللقاء "بحث بشكل خاص العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمذبحة الوحشية التي لا تزال مستمرة أمام أعين العالم أجمع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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