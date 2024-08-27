وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، بدء عملية عسكرية واسعة قال إنها تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل TRT عربي بأن 3 مدن شمالي الضفة تجري بها عملية عسكرية إسرائيلية وصفها جيش الاحتلال بأنها "كبرى عملياته منذ عملية (السور الواقي) عام 2002"، لافتاً إلى أن هذه المدن هي طولكرم وجنين وطوباس، حيث تنشط مجموعات فلسطينية مقاومة مسلحة، حسب زعمه.

كما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) وقوات المستعربين انضمت للجيش في عملياته، مضيفة أن الجيش يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع.

من جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الجيش استنفر آلاف الجنود من وحدات خاصة استعداداً لهذه العملية الواسعة. وأضافت أن وحدات خاصة من الجيش وحرس الحدود ووحدة تابعة للشاباك تشارك فيها، مؤكدة أن عدداً كبيراً من الجنود وصل إلى مخيم الفارعة في طوباس على متن مروحيات عسكرية.

شهداء وجرحى

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "5 شهداء و8 إصابات جراء عدوان الاحتلال على مخيم الفارعة قرب طوباس". وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن "شهيدَين برصاص الاحتلال في جنين: الشهيد قسام محمد جبارين (25 عاماً)، والشهيد عاصم وليد بلعوط (39 عاماً)".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت 3 شهداء من قصف سيارة بين صير ومسلية قرب جنين"، وأعلنت لاحقاً انتشال شهيدَين في مخيم الفارعة، مما يرفع حصيلة العملية الإسرائيلية شمالي الضفة إلى 11 شهيداً.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء الضفة إلى 663 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 150 طفلاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

الفلسطينيون يتصدون للاقتحامات

ومنذ فجر اليوم، يواصل جيش الاحتلال اقتحاماته في مدن وبلدات الضفة، موسِّعاً عملياته شمالها، عبر اقتحام مخيم الفارعة للاجئين قرب طوباس، ومدينة قلقيلية، وبلدات أخرى.

وفي مخيم الفارعة للاجئين ذكر شهود عيان أن طائرات مسيَّرة قصفت موقعاً في المخيم، فيما اقتحمت قوات إسرائيلية عدة أحياء بقلقيلية وداهمت منازل فلسطينية فيها.

وفي وقت سابق فجر الأربعاء، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، ووصلت إلى محيط مستشفى جنين الحكومي، فيما تمركزت قوة عسكرية بالقرب من مستشفى ابن سينا وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت ليلة الثلاثاء-الأربعاء، مستشفيات مدينة طولكرم بعد اقتحامها من محورها الغربي، وبأن آليات الاحتلال تمركزت في محيط مستشفيي الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصاراً عليها، وأعاقت حركة تنقل مركبات الإسعاف، واحتجزت أحدها أمام المستشفى الحكومي.

بالإضافة إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال في الوقت نفسه مخيم الفارعة جنوبيّ طوباس، وأفادت مصادر محلية بأن محيطَي مخيم الفارعة ووادي الفارعة شهِدا في وقت سابق من الليلة حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيَّرة، إضافة إلى انتشار قوات من المشاة في محيط المخيم، وفقاً لـ"وفا".

تزامناً مع ذلك، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي لقوات الاحتلال في أكثر من منطقة. وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها "استهدفوا قوة مشاة تابعة للعدو بعبوة شديدة الانفجار في مخيم نور شمس" في طولكرم.

بدورها، أعلنت "كتائب القسام في جنين"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها "يخوضون رفقة إخوانهم في الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال". وأضافت أن المقاتلين "فجّروا في جنين عبوات ناسفة محلية الصنع وشديدة الانفجار بالآليات العسكرية المقتحمة".