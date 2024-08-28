سياسة
2 دقيقة قراءة
نحو 17 ألف طرد مساعدات إنسانية من تركيا لمتضرري السيول في بنغلاديش
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أمس الثلاثاء، إيصال نحو 17 ألف طرد من المساعدات للمتضررين من كارثة السيول في بنغلاديش، مؤكدة في بيان استمرار جهود الإغاثة بالمناطق المتضررة من السيول التي اجتاحت أجزاءً من بنغلاديش في 20 أغسطس/آب الجاري.
نحو 17 ألف طرد مساعدات إنسانية من تركيا لمتضرري السيول في بنغلاديش
نحو 17 ألف طرد مساعدات إنسانية من تركيا لمتضرري السيول في بنغلاديش / صورة: AA
28 أغسطس 2024

وأشار البيان إلى أن فريق "آفاد" "وصل عبر الأنهار إلى القرى بمنطقة فيني الأكثر تضرراً من السيول والتي انقطعت الطرق الواصلة إليها، حيث تجري تلبية الاحتياجات الأساسية بإيصال 16 ألفاً و750 طرداً إغاثياً بدأ توزيعها".

وتسببت السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في بنغلاديش في مقتل 18 شخصاً وتضرر نحو 3 ملايين شخص. وبحسب صحيفة "ديلي ستار" المحلية، فإن هطول الأمطار على 8 مناطق منذ الأربعاء الماضي، فاقم الوضع وتسبب في انقطاع السبل بـ3 ملايين شخص.

ووفقاً للسكان المحليين، فإن مثل هذه الأمطار الغزيرة لم تحدث منذ عام 1988، وهي أسوأ كارثة منذ ذلك التاريخ.​​​​​​​ وتبدأ الأمطار الموسمية عموماً في يونيو/حزيران في دول جنوب آسيا مثل الهند وبنغلاديش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us