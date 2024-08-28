وأشار البيان إلى أن فريق "آفاد" "وصل عبر الأنهار إلى القرى بمنطقة فيني الأكثر تضرراً من السيول والتي انقطعت الطرق الواصلة إليها، حيث تجري تلبية الاحتياجات الأساسية بإيصال 16 ألفاً و750 طرداً إغاثياً بدأ توزيعها".

وتسببت السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في بنغلاديش في مقتل 18 شخصاً وتضرر نحو 3 ملايين شخص. وبحسب صحيفة "ديلي ستار" المحلية، فإن هطول الأمطار على 8 مناطق منذ الأربعاء الماضي، فاقم الوضع وتسبب في انقطاع السبل بـ3 ملايين شخص.

ووفقاً للسكان المحليين، فإن مثل هذه الأمطار الغزيرة لم تحدث منذ عام 1988، وهي أسوأ كارثة منذ ذلك التاريخ.​​​​​​​ وتبدأ الأمطار الموسمية عموماً في يونيو/حزيران في دول جنوب آسيا مثل الهند وبنغلاديش.