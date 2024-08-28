ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ327، فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى "40 ألفا و534 شهيدا و93 ألفا و778 مصابا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40534 شهيدا و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأوضحت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية". ولفت التقرير إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 17 مدنياً وإصابة عدد آخر بجروح إثر مواصلة طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

واستُشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في مدينة خان يونس، كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت محيط منطقة المحطة ومنطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

وفي مخيم جباليا استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال منزلاً وسط المخيم، كما استُشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون بجروح إثر غارة للاحتلال على منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة، واستُشهد صحفي وشقيقته جراء غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب وفا.

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات وقصفت أحياء الزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين والصبرة في مدينة غزة، فيما تعرضت منازل المواطنين شرق مخيم المغازي وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لقصف مدفعي.

وأغار طيران الاحتلال الحربي على حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح.

"التضييق على المستشفيات"

على الصعيد الإنساني، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن إسرائيل رفضت طلبات تزويد المستشفيات العاملة في شمال غزة بالوقود 5 مرات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح دوجاريك أن بعض مستشفيات شمال غزة ظل دون إمدادات وقود جديدة لأكثر من 10 أيام، لافتاً إلى حدوث اكتظاظ كبير باللاجئين في جنوب غزة بسبب قرارات الإخلاء الإسرائيلية المستمرة.

وفي سياق آخر أشار إلى استمرار الجهود تعيين وتدريب أكثر من 1000 عامل صحي ومتطوع في 11 مركزاً صحياً في المنطقة من أجل لقاحات شلل الأطفال.

وأفاد أنهم يهدفون في الجولة الأولى من حملة التطعيم إلى الوصول إلى 95% على الأقل من أصل أكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة في غزة.

وفي 16 أغسطس/آب الجاري أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة لطفل عمره 10 أشهُر لم يتلقَّ أي جرعة تحصين ضد المرض.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.