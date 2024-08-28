وقال شهود عيان إن "أمطاراً غزيرة هطلت على مدن الولاية الشمالية، دنقلا وكريمة وأبو حمد ومروى والقولد وعبري، وعدد من قرى الولاية"، مشيرين إلى أن "الأمطار استمرت في الهطول منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء لأكثر من 8 ساعات".

وأدّت السيول والأمطار إلى انهيار مئات المباني والبيوت، وقطع عدد من الطرق الحيوية، مع انقطاع الكهرباء، ما دفع بالسلطات السودانية إلى إعلان تعطيل الدراسة في الولاية الشمالية بمراحلها كافة.

وتأتي الأمطار والسيول في الولاية الشمالية في وقت تعرضت فيه مناطق ومدن ولاية البحر الأحمر لأمطار وسيول جارفة أدت إلى انهيار سد "أربعات"، ومقتل عشرات وفقدان آخرين خلال الأيام الماضية.

وكانت السلطات السودانية، أعلنت مساء الاثنين، ارتفاع عدد قتلى السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع إلى 132 شخصاً، في وقت كثّفت فيه عناصر الدفاع المدني جهودها لإنقاذ عالقين جراء انهيار سد "أربعات"، كما كشفت السلطات عن تضرر 129 ألفاً و650 فرداً، فيما بلغ عدد البيوت المنهارة جراء السيول والفيضانات 12 ألفاً و420 بيتاً، كليّاً، و11 ألفاً و472 بيتاً جزئيّاً.

كما اجتاحت أمطار وسيول وفيضان نهر "خور بركة"، الاثنين، مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر، وتسببت في وقوع قتلى وانهيار مئات المنازل ونزوح نحو 500 أسرة، حسب بيان سابق لمنظمة الهجرة الدولية.

وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.