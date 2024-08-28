سياسة
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"حرب على كل شيء".. كاتس يدعو لإجلاء الفلسطينيين من جنين وطولكرم مثل غزة
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ "إخلاء مؤقت" للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية، كما حصل في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه "حرب على كل شيء".
"حرب على كل شيء".. كاتس يدعو لإجلاء الفلسطينيين من جنين وطولكرم مثل غزة
كاتس يتوعد بعمليات إجلاء في جنين وطولكرم مثل غزة / Others
28 أغسطس 2024

وقال كاتس، عبر منصة إكس، إن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة اعتباراً من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير" ما زعم أنها "بِنى تحتية مُعادية تعمل بإيحاء من إيران".

وأضاف: "علينا أن نعالج هذا التهديد كما عالجناه في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان بتلك المناطق، وكل إجراء ضروري آخر"، وشدد على أن "هذه حرب على كل شيء بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار فيها".

وفجر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة قال إنها تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، ووصفها بأنها "كبرى عملياته منذ عملية (السور الواقي) عام 2002".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ما خلّف 663 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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