ونقلت الوكالة عن زيلينسكي تصريحاته في مؤتمر صحفي مع كبار مسؤوليه بالعاصمة كييف، أمس الثلاثاء، أنه يريد مناقشة الخطة مع بايدن خلال رحلته إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول القادم، كما أنه سيقدمها أيضاً إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترمب.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الخطة تتضمن "حزمة قوية لإجبار روسيا على إنهاء الحرب باستخدام الدبلوماسية" و"خطوات اقتصادية" و"مكانة أوكرانيا في هيكل الأمن العالمي"، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وأضاف زيلينسكي: "سيكون من العدل تقديم الخطة إلى الرئيس الأمريكي أولاً، ويعتمد عليه ما إذا كانت الخطة ستنجح أم لا. ونحن نريد تنفيذ هذه الخطة".

وجدد زيلينسكي رفضه لإجراء أي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفها بأنها "فارغة ولا معنى لها".

وبشأن توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، قال زيلينسكي إن ذلك سيكون أيضاً ضمن المناقشات مع بايدن، ووصف العملية بأنها "ناجحة"، مشيراً إلى أنها قدمت "عديداً من الحلول الضرورية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في شؤونها".