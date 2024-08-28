سياسة
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بعملية نوعية.. الاستخبارات التركية تحيّد إرهابية من PKK/KCK شمالي العراق
تمكّن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد عنصر من تنظيم PKK/KCK الإرهابي في عملية نوعية نفذتها القوات التركية بمدينة السليمانية شمالي العراق.
بعملية نوعية.. الاستخبارات التركية تحيّد إرهابية من PKK/KCK شمالي العراق
الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية بيلين باتمان من تنظيم PKK/KCK الإرهابي في السليمانية شمالي العراق / صورة: AA
28 أغسطس 2024

وأفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الأربعاء، بأن الاستخبارات التركية تعقّبت تحركات الإرهابية بيلين باتمان، الملقبة بـ"غوليستان تكيك"، من تنظيم PKK/KCK الإرهابي في السليمانية شمالي العراق.

وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية راقبت كل خطوة للإرهابية خلال الفترة الأخيرة، وانتظرت الوقت الأنسب للقضاء عليها في وكرها عبر عملية نوعية ومُحكمة، ما مثَّل ضربة كبيرة وخسارة للتنظيم الإرهابي وعطَّل أنشطته الإرهابية في المنطقة.

وأوضحت أن الإرهابية المذكورة كانت تعمل في ما يسمى "لجنة العلوم والتنوير" التابعة لتنظيم PKK/KCK الإرهابي في المناطق الريفية، وكانت لديها بطاقة هوية مزوَّرة صادرة عن التنظيم بتعليمات خاصة من الإرهابي المدعو مراد كارايلان، في السليمانية.

وكانت "تكيك" تنفذ الأنشطة الدعائية والتضليلية للتنظيم في السليمانية، كما كانت مسؤولة عن نشر أيديولوجيا التنظيم الإرهابي، وفق المصادر ذاتها التي ذكرت أنها انضمت إلى التنظيم الإرهابي عام 1998.

والإرهابية المذكورة مطلوبة أمنيّاً وقضائيّاً كونها "عضواً في تنظيم إرهابي مسلح"، فقد تلقت تدريبات في جبال قنديل وأصبحت "مسؤولة" في منطقة هاكورك/هينيري، فيما انتقلت إلى سوريا وواصلت نشاطها ضمن ما يسمى "الهيكل النسائي" للتنظيم الإرهابي هناك بهويتها المزوَّرة، ثم توجهت إلى العراق، قبل أن يجري تحييدها.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ التنظيم الإرهابي من جبال قنديل معقلاً له، كما ينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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