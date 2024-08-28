ومن المقرر أن يتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن القضايا الدولية الراهنة في أوكرانيا وقطاع غزة، في اجتماع "غيمنيش" غير الرسمي.

وتعقد اجتماعات "غيمنيش"، وهي منصة تشاورية، بغرض تطوير رأي واستراتيجية مشتركة بين الدول الأعضاء من غير اتخاذ قرارات، في عاصمة الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي كل 6 أشهر.

ومن المنتظر أن يحضر فيدان الاجتماع ويناقش مع نظرائه العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي والتعاون في القضايا الجيوسياسية المشتركة والقضية القبرصية والتحولات التي تشهدها الساحة الدولية والتطورات في المجال الاقتصادي والطاقة وفي مجالات السياسة المختلفة مثل مكافحة الإرهاب والأمن والدفاع.

ومن المتوقع أن يبحث الوزراء في هذه الجلسة كيفية دعم كييف استعداداً لفصل الشتاء في إطار الهجمات الروسية على خطوط الطاقة الأوكرانية، وطريقة مواصلة الجهود في إطار مؤتمر السلام الدولي الذي عقد في سويسرا في يونيو/حزيران الماضي.

كما سيجري بحث زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك الوسيلة المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تسمى "صندوق مساعدات أوكرانيا".

ومن المنتظر أن تشمل جلسة الشرق الأوسط بشكل عام مناقشة الوضع في غزة والضفة الغربية والبحث عن سبل للحد من الصراع.

وسيجري طرح المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بشأن تبادل الأسرى وجهود وقف إطلاق النار في غزة، ومناقشة تداعيات الوضع في لبنان وضرورة دعمه.

ومن المتوقع أن يطرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على جدول أعمال الوزراء عقوبة تشمل أعضاء الحكومة الإسرائيلية في ما يتعلق بعنف المستوطنين في الضفة الغربية، الذي ذكره في تصريحاته السابقة.

وسيناقش الوزراء التفاصيل المتعلقة بالدعم المالي البالغ 400 مليون يورو، الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي لدعم السلطة الفلسطينية في إعادة هيكلة اقتصادها واستدامتها المالية.

يذكر أن بوريل أعلن أنه سينقل الاجتماع إلى بروكسل بدلاً من العاصمة المجرية بودابست، استنكاراً لزيارة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان موسكو في اليوم الخامس من فترة رئاسة بلاده الاتحاد مطلع يوليو/تموز الماضي، واجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.