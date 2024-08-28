وقال جليك عبر حسابه في منصة إكس إنه لا شك أن وزير خارجية نتنياهو النازي كاتس اختار وزير خارجية هتلر ريبنتروب نموذجاً يُحتذى، بعد دعوته تهجير سكان الضفة الغربية قسراً بشكل جماعي، كما حدث في غزة.

وأضاف أن شبكة المجازر هذه تستهدف الإنسانية، وما لم يجرِ وقفها فإن البشرية معرضة للتهديد، داعياً إلى محاكمة حكومة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال: "إن أولئك الذين شعروا بعار الصمت في وجه نازية بالأمس، لا ينبغي لهم أن يشعروا بخجل الخضوع للنازيين اليوم مرة أخرى".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء دعا كاتس إلى تنفيذ "إخلاء مؤقت" للفلسطينيين من مدينتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية، كما حصل في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه "حرب على كل شيء". وقال كاتس عبر منصة إكس إن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة اعتباراً من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير" ما زعم أنها "بنى تحتية مُعادية تعمل بإيحاء من إيران".

وأضاف: "علينا أن نعالج هذا التهديد كما عالجناه في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت للسكان بتلك المناطق، وكل إجراء ضروري آخر"، وشدد على أن "هذه حرب على كل شيء بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار فيها".

وفجر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة قال إنها تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، ووصفها بأنها "كبرى عملياته منذ عملية (السور الواقي) عام 2002".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، فيما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ما خلّف 663 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية. وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.