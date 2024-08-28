جاء ذلك في كلمة لمشعل، خلال مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، بمناسبة إطلاق مؤسسة القدس الدولية، تقريرها السنوي الـ18 تحت عنوان "عين على الأقصى" في الذكرى الـ55 لإحراق المسجد الأقصى المبارك.

وقال مشعل: "استمعت لحال الأقصى الذي تابعناه ونعرفه، وهو ليس تقريراً كتابياً، بل لحم ودم وتضحيات وشهداء ودماء وعرق ومسؤوليات انتفض شعبنا الفلسطيني من أجلها ويتطلع إلى دور الأمة".

وشدد على أن "الأقصى مقدس إسلامي خالص لنا، هو انتماء لأمتنا العربية والإسلامية، ولن نسمح بأي حق للصهاينة المحتلين فيه"، داعياً "الأمة أن تجعل الأقصى عنوان معركتها واستراتيجيتها لتحرير فلسطين واستنقاذ القدس والأقصى، ولا معنى لأي عواطف لا تترجم إلى استراتيجية حقيقية".

وأشار مشعل إلى أن "الأقصى في خطر داهم يتصاعد، وهناك الاقتحامات المشرعنة من الحكومة الصهيونية المتطرفة يغطيها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، ويدعون إلى بناء كنيس في ساحات الأقصى تمهيداً لهدم الأقصى".

وبشأن الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، قال مشعل: "غزة تخوض حرباً عالمية تقريباً وحدها، هذه وقفة ينبغي أن تصدمنا، أن تذكرنا بالحقيقة"، مضيفاً أن "غزة اليوم مستفرد بها، هناك مجازر، هناك تشريد، كانت محاولة تهجير أفشلها شعبنا، لكن الحاضنة الغزية تعاني من المجازر والدمار والنزوح المتكرر، تعاني من التجويع، تعاني من القتل الممنهج، من حرب الإبادة".

وتابع: "العدو فتح الصراع علينا جميعاً، هو يقول: "أنا جننت، وأخوض حرباً وجودية"، ويفتح الصراع علينا، يضرب في طهران، ويضرب في اليمن، وفي لبنان، وفي العراق، وفي سوريا، وسيضرب في أماكن أخرى، حتى لو ظن بعض أصحابها أنهم في منأى، لأنهم وقفوا يتفرجون على جراحات غزة، والضفة، والقدس".

وأشار إلى أن "قيادة الحركة والمقاومة تعمل على وقف العدوان على غزة، ووضع حد لهذه الجريمة الصهيونية، وتجوب العالم، تتحرك إقليمياً ودولياً، تتحرك سياسياً ودبلوماسياً، وتلتقي في كل العواصم من أجل إيقاف العدوان عليكم يا أهل غزة".

وفي هذا السياق، أشار مشعل إلى أن "كل الروايات الصهيونية والأمريكية، وخاصة في الأيام والأسابيع الماضية، محض كذب وافتراء، وأمريكا ليست جادة، هي ليست وسيطاً، هي شريكة في العدوان". وأوضح أن "أمريكا تدعو لوقف إطلاق النار لحساباتها في عدم التورط في حرب إقليمية، ولحساباتها الانتخابية في موسم الانتخابات الأمريكية، ولكنها تمد هذا العدو بكل أسلحة الدمار".

وذكر أن "أمريكا تخلت عن ورقة 2 يوليو/تموز، ثم تضع اللوم على حماس، وهي تعلم أن الذي عطل الاتفاق هو الطرف الصهيوني، ونتنياهو صاحب الأجندة الشخصية، إضافة إلى الأجندة الصهيونية التي تدعمها أمريكا وبعض دول الغرب للأسف".

تأتي تصريحات خالد مشعل تزامناً مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية واسعة قال إنها تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ووصفها بأنها "كبرى عملياته منذ عملية (السور الواقي) عام 2002".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بينما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ما خلّف 663 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.