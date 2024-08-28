وأوضح أردوغان في منشور عبر منصة إكس، أن بلاده قدمت 16 ألفاً و750 طرداً من المساعدات إلى بنغلاديش، وخاصة للمناطق الأكثر تضرراً من الكارثة التي انقطعت فيها طرق النقل البري.

وأشار إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أوصلت المساعدات إلى المناطق المتضررة التي أثرت سلباً في حياة أكثر من 5 ملايين شخص، كما لفت إلى أن "آفاد" والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" ومنظمات غير حكومية أخرى تواصل عملها بشكل مكثف في المنطقة.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده "لن تترك الإخوة البنغال يواجهون الدمار الكبير وحدهم"، وأنها تسعى من خلال أنشطة المساعدات التي تجريها المنظمات التركية إلى "تضميد جراح المنكوبين". ودعا بالرحمة لأرواح ضحايا الكارثة والشفاء العاجل للجرحى، متمنياً السلامة لبنغلاديش.

وتسببت السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في بنغلاديش بمقتل 18 شخصاً وتضرر نحو 3 ملايين شخص.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" المحلية، فإن هطل الأمطار على 8 مناطق منذ الأربعاء الماضي، فاقم الوضع، وتسبب في انقطاع السبل بـ3 ملايين شخص. وأفاد سكان محليون مثل هذه الأمطار الغزيرة لم تحدث منذ عام 1988، وهي أسوأ كارثة منذ ذلك التاريخ.​​​​​​​