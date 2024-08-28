ومنتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، أعلنت هيئة البث العبرية، إطلاق جيش الاحتلال "عملية واسعة النطاق" في شمال الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أن "قوات الأمن تعمل في وقت واحد في جنين وطولكرم".

وأشارت إلى أن "طائرات هليكوبتر قتالية وطائرات من دون طيار تشارك في العملية أيضاً من أجل مساعدة وتغطية القوات البرية".

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال اعتقل مواطنين اثنين من مخيم الفارعة بعد مداهمة منزلهما، مؤكدين أنه عبث بالمنزل قبل انسحابه.

وفي جنين، دهم جيش الاحتلال الحي الشرقي من المدينة واعتقل مواطنين، كما اعتقل اثنين آخرين من بلدة كفر دان القريبة من جنين بعد اقتحامها وتفتيش عدد من المنازل، وفق الشهود.

أما في طولكرم، فحاصر الجيش منزلاً وطالب من بداخله بتسليم أنفسهم، وفق شهود عيان، أوضحوا أنه اعتقل مواطناً من المنزل.

شهداء وجرحى وحصار

وبالتزامن مع ذلك، نفذت طائرات مسيّرة إسرائيلية 3 غارت على الأقل أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة العملية العسكرية شمالي الضفة "9 شهداء"، بينهم 7 وصلوا إلى مستشفى طوباس الحكومي جراء قصفين استهدفا مركبة قرب جنين ومخيم الفارعة للاجئين، و2 برصاص الجيش وصلوا إلى مستشفى جنين الحكومي.

وذكرت القناة (14) الإسرائيلية الخاصة، إن العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في جنين وطولكرم هي "الأكبر" منذ عملية "السور الواقي" عام 2002. وأطلق الاحتلال على العملية اسم "المخيمات الصيفية".

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن مروحيات قتالية وطائرات مسيرة تشارك في العملية أيضاً من أجل مساعدة وتغطية القوات البرية، ولفت إلى أن العملية العسكرية "ستستمر لعدة أيام".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس، إن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة بدءاً من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير" ما زعم أنها "بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران".

وأضاف: "علينا أن نعالج هذا التهديد كما عالجناه في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان تلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر".

الاحتلال يحاصر والمقاومة تتصدى

من جانبه، قال محافظ جنين كمال أبو الرُب، إن جيش الاحتلال يحاصر المدينة من كل الجهات، ويمنع الدخول إليها والخروج منها، مشيراً إلى أن القوات تحاصر مستشفيات المدينة، وتعمل على تجريف البنية التحتية وتدمر الشوارع وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والاتصالات.

وأضاف: "باتت شوارع وميادين رئيسية في المدينة عبارة عن أكوام من الركام"، ووصف ما يجري في جنين بأنه "حرب بمعنى الكلمة، إذ لا يفارق سلاح الجو سماء المدينة". كما لفت إلى أن إسرائيل "أبلغتنا بنيتها اقتحام مستشفى جنين الحكومي في أي لحظة".

وفي طولكرم، شرعت آليات عسكرية إسرائيلية في تجريف الشوارع الرئيسية، وفرضت حصاراً على المستشفيات، وتمركز قناصتها على أسطح العمارات، وفق شهود عيان. بينما فرض جيش الاحتلال حصاراً على مخيم الفارعة للاجئين، وسط تحليق مكثف للمسيرات في سماء المخيم، حسب الشهود.

بدورها، أعلنت فصائل فلسطينية في شمال الضفة الغربية، عبر بيانات منفصلة ومتلاحقة، أنها تعمل على التصدي للعملية العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت الفصائل أنها استهدفت القوات الإسرائيلية بعبوات ناسفة وقنابل يدوية الصنع معروفة محلياً باسم "كوع"، والرصاص. وأشارت إلى أنها تمكنت من "إعطاب آليات عسكرية، وتحقيق إصابات"، من دون ذكر عدد محدد.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 661 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.