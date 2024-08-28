وقال الديك، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن "إسرائيل تستنسخ تجربة إخلائها السكان من غزة على الضفة، وتخلق بيئة طاردة للعيش في كل مكان"، مضيفاً أن: "الاحتلال أبلغ سكان مخيم نور شمس بإخلاء مساكنهم في تطبيق عملي لما تحدث عنه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس".

وأوضح الديك أن إسرائيل تعمل على دفع السكان للنزوح من منازلهم تحت الرصاص كما يجري في غزة، من خلال العمليات العسكرية وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية وخلق بيئة طاردة للعيش، واصفاً هذه العملية العسكرية في شمال الضفة بـ"الخطيرة".

وأردف: "على العالم أن يرى بعين العدل ما تقوم به إسرائيل من جرائم"، مشيراً إلى أن​​​​​​​ طواقم وزارة الخارجية الفلسطينية استنفرت منذ ساعات الصباح، وبدأت التواصل مع الجهات كافة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس، إن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة بدءاً من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران"، حسب زعمه.

وأضاف: "علينا أن نعالج هذا التهديد كما عالجناه في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان تلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر"، متابعاً أن هذه "حرب بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار بها".

وعن التبليغ بالإخلاء، قال سليمان الزهيري، الناشط الفلسطيني في مخيم نور شمس، ظهر اليوم، في اتصال مع وكالة الأناضول إن الجيش الإسرائيلي أمهل من يرغب من سكان مخيم نور شمس قرب طولكرم شمالي الضفة الغربية، 4 ساعات فقط لإخلائه.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حواجز عسكرية على مداخل المخيم كافة، وسمح بخروج السكان من مكان محدد فقط، مبيناً أن الإخلاء يبدأ منذ الساعة 12 بتوقيت فلسطين وحتى 4 ساعات.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية واسعة في مدينة طولكرم ومخيميها وأن الجرافات العسكرية "تدمّر البنية التحتية في المدينة وفي محيط مخيمي طولكرم ونور شمس بغطاء من الطائرات المسيرة".

​​​​​​​وفجر الأربعاء، بدأ الجيش عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين.​​​​​​​

​​​​​​​وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس، فقتل 661 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​