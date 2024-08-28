سياسة
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الاتحاد الأوروبي يحذّر من "تهديد الاستقرار الإقليمي" بانتهاك المسجد الأقصى
حذّر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، من أن الأعمال التي تنتهك وضع المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة تشكل "تهديداً للاستقرار الإقليمي".
الاتحاد الأوروبي يحذّر من "تهديد الاستقرار الإقليمي" بانتهاك المسجد الأقصى
الاتحاد الأوروبي يحذّر من "تهديد الاستقرار الإقليمي" بانتهاك المسجد الأقصى / صورة: AFP
28 أغسطس 2024

جاء ذلك في منشور لبوريل عبر حسابه على منصة إكس، رداً على دعوة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف "أعمال إسرائيل غير القانونية التي تنتهك الوضع القانوني للأماكن التاريخية والمقدسة في القدس".

وأعرب بوريل عن اتفاقه مع مخاوف الصفدي بشأن وضع الأماكن المقدسة، وتطرق إلى الأعمال التي تفتح الطريق أمام حدوث الانتهاكات، الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد الاقتحامات للمسجد الأقصى وأدلى بتصريحات بشأن بناء كنيس في المسجد.

وأكد المسؤول الأوروبي أن تلك المخاوف "مشروعة بشكل كامل"، مشدداً على ضرورة أن يبحث المجتمع الدولي هذا الموضوع.

وأول أمس الاثنين، ادّعى بن غفير في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "السياسة (الحكومة) تسمح بالصلاة في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)، هناك قانون متساوٍ بين اليهود والمسلمين، كنت سأبني كنيساً هناك".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الوزير اليميني المتطرف، زعيم حزب "القوة اليهودية"، عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، بعد أن دعا مرات عديدة في الأشهر الماضية إلى السماح لليهود بالصلاة في المسجد.

وتزامنت تصريحات بن غفير الجديدة مع إقدام مزيد من المستوطنين على أداء صلوات خلال اقتحاماتهم الأقصى، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية التي تخضع فعلياً لصلاحياته.

ومنذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2022، اقتحم بن غفير الأقصى مراراً، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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