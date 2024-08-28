سياسة
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عدد الجرحى بجيش الاحتلال يرتفع إلى 4398 بعد اصابة 3 في معارك غزة خلال يوم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 5 جنود بجراح بينهم 3 في قطاع غزة، خلال 24 ساعة ماضية، من دون أن يذكر التفاصيل الخاصة بملابسات إصابة الجنود.
عدد الجرحى بجيش الاحتلال يرتفع إلى 4398 بعد اصابة 3 في معارك غزة خلال يوم
إصابة 5 جنود إسرائيليين ترفع الإجمالي إلى 4398 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول / صورة: أرشيف Reuters
28 أغسطس 2024

ووفق معطيات نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، على موقعه الإلكتروني، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 4398، بعد أن كان بالأمس الثلاثاء، 4393 جريحاً.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية وصل إلى 5، بينهم 3 أصيبوا بمعارك برية في غزة، ما يرفع إجمالي عدد الجنود الذين أصيبوا خلال المعارك التي اندلعت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالقطاع إلى 2262، بحسب المصدر نفسه.

وقال جيش الاحتلال إن نحو 25 جندياً بحالة خطيرة و171 بحالة متوسطة و9 بحالة طفيفة، ما زالوا يتلقون العلاج، ووفقاً للمعطيات، فإن 703 جنود وضباط قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بينهم 339 بالمعارك البرية في غزة.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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