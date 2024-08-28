واعتبرت الخارجية التركية في بيان أن "سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني تهديد رئيسي للأمن الدولي".

ودعا البيان لاتخاذ الإجراءات العقابية والقسرية اللازمة ضد هذه التصرفات الإسرائيلية التي تتجاهل القانون الدولي تماماً.

كما دعت الخارجية "مجموعة الدول التي تدعم إسرائيل من دون قيد أو شرط أن تتخلى فوراً عن موقفها المناهض للقانون والضمير الإنساني".

ومنذ فجر الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة قال إنها تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ووصفها بأنها "كبرى عملياته منذ عملية (السور الواقي) عام 2002".

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بينما صعّد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين، ما خلّف 663 شهيداً ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.