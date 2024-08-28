وأفاد الحزب في بيان بأنه شن هجوماً جوياً على المقر المستحدث للّواء الغربي، جنوبي مستعمرة "يعرا"، بمُسيرة انقضاضية، "مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده، إذ أصابت أهدافها بدقة". وأردف أن الهجوم جاء "رداً على ‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليلة الثلاثاء".

وأوضح البيان أن مقاتلي الحزب قصفوا مواقع "السماقة ورويسات ‏العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وموقع "بياض" في قرية بليدا، ‏بالأسلحة المناسبة والصاروخية، وحققوا إصابات مباشرة.

في المقابل قال إعلام عبري، اليوم الأربعاء، إن صاروخين أُطلقا من جنوبي لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، خلّف أحدهما أضراراً طفيفة في البنى التحتية، وذلك بعد انطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه جرى رصد إطلاق صاروخين على محيط مستوطنة كريات شمونة بالجليل الأعلى، "دون معلومات عن وقوع إصابات". وتابعت أنه من بين الصاروخين سُجل سقوط صاروخ عند مدخل المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، "ما تسبب بأضرار طفيفة في البنية التحية".

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الصاروخ سقط في مستوطنة المنارة التابعة للمجلس الإقليمي بالجليل الأعلى، "ولم تَرِد تقارير فورية عن وقوع إصابات".

من جهتها أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أُطلقا من جنوبي لبنان، سقط أحدهما عند مدخل المجلس الإقليمي بالجليل الأعلى، ما أدى إلى "أضرار طفيفة في البنية التحتية"، دون إصابات في صفوف الجيش.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة إكس، اليوم الأربعاء، إنه "في وقت سابق اليوم، هاجمت طائرات سلاح الجو بنى تحتية عسكرية لتنظيم حزب الله"، وذلك في مناطق عين التينة في البقاع الغربي ومنطقة العديسة وكفركلا بجنوبي لبنان.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إصابة مواطن بحالة "اختناق خلال قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة الخيام، ما استدعى علاجه في قسم الطوارئ في مستشفى مرجعيون الحكومي".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدة كفركلا وتزامن مع غارات جوية استهدفت بلدة عديسة. كما استهدفت المدفعيات "الحي الشمالي في بلدة الجبين ومثلث طيرحرفا، ما أدى إلى اشتعال النيران في كروم الزيتون، وفي مساحات زراعية واسعة"، وجرت أعمال للسيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن جنوب البلاد شهد تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي والمُسيّر الإسرائيلي على ارتفاعات متوسطة في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، لا سيما فوق الساحل الممتد بين الناقورة وصور وصولاً إلى الساحل الشمالي باتجاه القاسمية وعدلون".

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن مُسيّرة معادية إسرائيلية استهدفت شاحنة قبل منتصف الليل (الثلاثاء)، على الطريق الدولية في بلدة رسم الحدث، التي تبعد نحو 16 كيلومتراً شمالاً عن مدينة بعلبك شرقي البلاد، ما أسفر عن إصابة شخص بجراح طفيفة، وفق وزارة الصحة.

ويتبادل حزب الله ضمن فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفاً يومياً خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.