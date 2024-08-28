سياسة
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الاستخبارات الأمريكية: مصير اتفاق غزة بيد السنوار
أوضح ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مصير اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس "سؤال سيجيب عنه إلى حد كبير" رئيس الحركة يحيى السنوار.
الاستخبارات الأمريكية: مصير اتفاق غزة بيد السنوار
رئيس حركة حماس يحيى السنوار / صورة: AA
28 أغسطس 2024

ولم يشر كوهين بالاسم إلى رئيس حماس يحيى السنوار. وقال في قمة للاستخبارات والأمن القومي بواشنطن إن الإسرائيليين يُظهرون جدية في المفاوضات.

كانت محادثات مكثفة قد جرت خلال الأسبوعين الماضيين لمحاولة التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق، لكن التعنت الإسرائيلي ما زال يحول دون ذلك.

وفي هذا الإطار، وجّهت حركة حماس، وكذلك مصادر من المفاوضين الإسرائيليين، الاتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وأبرزها الإصرار على استمرار الحرب والبقاء في محور فيلادلفيا (شريط حدودي فاصل بين غزة ومصر) وممر نتساريم (أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)".

ومساء أول أمس الاثنين، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عادوا من القاهرة وأبلغوا المستوى السياسي في تل أبيب أن فرصة إبرام صفقة مع حركة حماس "ليست عالية".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس إنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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