سياسة
3 دقيقة قراءة
مكتب نتنياهو يوافق على تخصيص "مناطق آمنة" في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال
أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على تخصيص أماكن في قطاع غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك بعد طلب من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
مكتب نتنياهو يوافق على تخصيص "مناطق آمنة" في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال
حذر مسؤولون بالمنظومة الطبية الإسرائيلية من إمكانية إصابة جنود إسرائيليين في غزة بشلل الأطفال ومن ثم تفشيه داخل إسرائيل / صورة: AA
28 أغسطس 2024

وقالت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، مساء الأربعاء: "وافقت إسرائيل على طلب (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن تنفيذ هدنة في غزة (لم تحدَّد مدتها أو تاريخ بدئها)، ليست جزءاً من المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين، بل لغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال".

وأضافت أن "القرار اتخذه (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو والمؤسسة الأمنية، ولم يبلَّغ وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)".

لكنَّ مكتب نتنياهو نفى للقناة أن يكون الحديث عن هدنة، مضيفاً أن "التقرير حول الهدنة غير صحيح، والحديث يدور عن تخصيص أماكن معينة في القطاع (لإعطاء التطعيمات)"، مضيفةً أن "الأمر عُرض على الكابينت وحظي بتأييد الوزراء".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، حذر مسؤولون في المنظومة الطبية الإسرائيلية من إمكانية إصابة جنود إسرائيليين في غزة بشلل الأطفال، ومن ثم تفشيه داخل إسرائيل، بعد الإعلان عن حالة إصابة بالفيروس في القطاع.

وفي 16 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 أشهر لم يتلقَّ أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال.

والثلاثاء، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، مستعدة لتحصين 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة، بعد أن أعلنت أونروا أن "لقاحات شلل الأطفال وصلت إلى غزة".

من جانبها، قالت يونيسف في بيان الثلاثاء، إنها تُحضر اليوم 1.2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لشلل الأطفال (من النوع الثاني) لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل في غزة.

وبيَّنت أنها تفعل ذلك "بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأونروا وغيرهما من الشركاء".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us