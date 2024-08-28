وقالت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، مساء الأربعاء: "وافقت إسرائيل على طلب (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني) بلينكن تنفيذ هدنة في غزة (لم تحدَّد مدتها أو تاريخ بدئها)، ليست جزءاً من المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين، بل لغرض تطعيم السكان ضد شلل الأطفال".

وأضافت أن "القرار اتخذه (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو والمؤسسة الأمنية، ولم يبلَّغ وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)".

لكنَّ مكتب نتنياهو نفى للقناة أن يكون الحديث عن هدنة، مضيفاً أن "التقرير حول الهدنة غير صحيح، والحديث يدور عن تخصيص أماكن معينة في القطاع (لإعطاء التطعيمات)"، مضيفةً أن "الأمر عُرض على الكابينت وحظي بتأييد الوزراء".

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، حذر مسؤولون في المنظومة الطبية الإسرائيلية من إمكانية إصابة جنود إسرائيليين في غزة بشلل الأطفال، ومن ثم تفشيه داخل إسرائيل، بعد الإعلان عن حالة إصابة بالفيروس في القطاع.

وفي 16 أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال بمدينة دير البلح لطفل يبلغ 10 أشهر لم يتلقَّ أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال.

والثلاثاء، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية، مستعدة لتحصين 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة، بعد أن أعلنت أونروا أن "لقاحات شلل الأطفال وصلت إلى غزة".

من جانبها، قالت يونيسف في بيان الثلاثاء، إنها تُحضر اليوم 1.2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لشلل الأطفال (من النوع الثاني) لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل في غزة.

وبيَّنت أنها تفعل ذلك "بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وأونروا وغيرهما من الشركاء".

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​