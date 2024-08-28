وأوضحت البرنامج التابع الأممية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنها علقت حركة موظفيها في غزة حتى إشعار آخر بعد تعرض فريق تابع لها لإطلاق نار، مساء 27 أغسطس/آب على بعد أمتار قليلة عن نقطة تفتيش إسرائيلية في جسر وادي غزة".

وتابع بأن الفريق كان عائداً من مهمة إلى كرم أبو سالم مع مركبتين مدرعتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي بعد مرافقتهم قافلة من الشاحنات تحمل شحنات إنسانية إلى المنطقة الوسطى في غزة.

وذكر أنه رغم أن مركبة الفريق كان يظهر عليها بوضوح شعار المنظمة ورغم حصولها على تصاريح عدة من السلطات الإسرائيلية للاقتراب، "تعرضت بشكل مباشر لإطلاق نار بينما كانت متجهة نحو نقطة تفتيش تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن المركبة أصيبت بعشر رصاصات على الأقل، بينما لم يصب أي من الموظفين الذين كانوا على متنها.

وتزامناً مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس، فقتل 662 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.