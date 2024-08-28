وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، باستشهاد المواطن عايد محمود نمر أبو الهيجا (62 عاماً)، برصاص قناصة الاحتلال داخل منزله بالمخيم. وأضافت أن الشهيد من ذوي الإعاقة، واستُشهد داخل منزله ولم يعرف به أحد حتى تفقد أحد أفراد عائلته له، ليجده مضرجاً بدمائه.

ولم يتسنَّ لطواقم الإسعاف الوصول إلى الشهيد حتى اللحظة لنقله إلى المستشفى، بسبب الحصار المشدَّد الذي تفرضه قوات الاحتلال على المخيم. وباستشهاد المواطن أبو الهيجا يرتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الواسع على جنين وطوباس وطولكرم إلى 11 شهيداً، بالإضافة إلى 26 مصاباً على الأقلّ، وسط تدمير واسع في البنى التحتية.

كان فلسطينيان أصيبا مساء الأربعاء برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيمي بلاطة وعسكر في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لإعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غير الحكومية.

بدورهم قال شهود عيان إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس بعدة آليات عسكرية، وأشاروا إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش، استخدم الأخير خلالها الرصاص الحي والمعدني، وفقاً للأناضول.

يأتي ذلك في إطار عملية عسكرية يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية منذ فجر الأربعاء، تُعدّ الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة آخرين، كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأربعاء مواطنين من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشابّ مهيمن جلال أبو علي (32 عاماً) بعد مداهمة منزله في المخيم وتفتيشه، والمواطن معتصم محمود صبح للضغط على نجله لتسليم نفسه.

وكانت قوات الاحتلال اتخذت منزل أبو علي نقطة تحقيق ميداني مع الشبان في المخيم منذ ساعات الصباح.

وتزامناً مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس، فقتل 663 فلسطينياً بينهم 150 طفلاً، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400 واعتقل ما يزيد على 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.