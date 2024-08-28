وقال راي يوسف، أحد مؤسسي منصة باكسفل (Paxful) العالمية للتبادل بالعملات الرقمية، في منشور على منصة إكس الاثنين الماضي، إن "بينانس" أقدمت على هذه الخطوة "بموجب توجيهات من الجيش الإسرائيلي".

وكشف يوسف وثيقة قال إنها صدرت من السلطات الإسرائيلية، وأرسلتها "بينانس" إلى المستخدمين المتضررين من القرار، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد يطال مستخدمين آخرين للمنصة في بلدان أخرى مثل لبنان وسوريا.

في المقابل نفت "بينانس" حظر حسابات جميع الفلسطينيين لديها، لكنها في نفس الوقت أقرّت في بيان نشره موقع "كوين تليغراف"، أمس الأربعاء، بفرض قيود على حسابات معينة مبررة الخطوة، بارتباط تلك الحسابات "بأنشطة غير مشروعة"، حسب زعمها.