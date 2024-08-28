سياسة
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اتهامات لـ"بينانس" بحظر حسابات فلسطينيين ومصادرة أموالهم بإيعاز إسرائيلي
ثار جدل واسع خلال الأيام القليلة الماضية بعد اتهام منصة بينانس (Binance)، إحدى كبرى البورصات العالمية في مجال العملات الرقمية، بحظر حسابات لمستخدمين فلسطينيين ومصادرة أموالهم من عملاتها، بناءً على طلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
اتهامات لـ"بينانس" بحظر حسابات فلسطينيين ومصادرة أموالهم بإيعاز إسرائيلي
اتهامات لـ"بينانس" بحظر حسابات فلسطينيين ومصادرة أموالهم بإيعاز إسرائيلي / صورة: Reuters
28 أغسطس 2024

وقال راي يوسف، أحد مؤسسي منصة باكسفل (Paxful) العالمية للتبادل بالعملات الرقمية، في منشور على منصة إكس الاثنين الماضي، إن "بينانس" أقدمت على هذه الخطوة "بموجب توجيهات من الجيش الإسرائيلي".

وكشف يوسف وثيقة قال إنها صدرت من السلطات الإسرائيلية، وأرسلتها "بينانس" إلى المستخدمين المتضررين من القرار، مشيراً إلى أن هذا الإجراء قد يطال مستخدمين آخرين للمنصة في بلدان أخرى مثل لبنان وسوريا.

في المقابل نفت "بينانس" حظر حسابات جميع الفلسطينيين لديها، لكنها في نفس الوقت أقرّت في بيان نشره موقع "كوين تليغراف"، أمس الأربعاء، بفرض قيود على حسابات معينة مبررة الخطوة، بارتباط تلك الحسابات "بأنشطة غير مشروعة"، حسب زعمها.

مصدر:TRT عربي
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