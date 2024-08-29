سياسة
3 دقيقة قراءة
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
أفادت قناة عبرية خاصة أمس الأربعاء، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الخميس فرض عقوبات على وزيرَي الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بتهمة "التحريض على ارتكاب جرائم حرب".
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
وزراء خارجية الاتحاد الأوربي يبحثون الخميس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين / صورة: Reuters
29 أغسطس 2024

وأضافت القناة 12 أن "وزراء خارجية الاتحاد السبعة والعشرين سيعقدون الخميس اجتماعاً وُصِف بـ(غير رسمي)، لبحث فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير"، لافتة إلى أن الاجتماع سيُعقد بناءً على اقتراح من ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بتهمة "التحريض على جرائم حرب".

وأشارت القناة العبرية إلى أن بوريل "تحدّث مؤخراً أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين المحسوبين على اليمين (الإسرائيلي) المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع".

ونقلت القناة عن مصدر أوروبي مطلّع لم تسمّهِ، أن الاقتراح المتعلق بفرض العقوبات أُرسِل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام، وأوضح المصدر أن الهدف من ذلك "اختبار مدى استعداد أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على القرار الذي يُشترط أن يُتخّذ بالإجماع، كونه يتعلق بالسياسة الخارجية، بخاصة في نظام العقوبات".

وأضاف: "إذا انتهت مناقشة غد دون فرض حقّ النقض من أي دولة عضو، فسيُرسَل الاقتراح إلى فرق مهنية وقانونيين لصياغته". وقال المصدر بشأن نوعية العقوبات المحتملة: "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما العقوبات، لكن التقييم هو بين حظر دخول الوزيرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول إن وُجِدت".

وإذا قُبِل اقتراح جوزيف بوريل، فستكون هذه المرة الأولى التي تٌفرض فيها عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما يشمل مستوى كبار الوزراء، وفق القناة 12.

أما ردود الفعل الأوروبية، فقالت القناة: "عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل، يمكن الافتراض أن إسرائيل تتوقع من المجر التي تتولى أيضاً منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية تشيكيا، وربما حتى ألمانيا، معارضة الخطوة".

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تدوينة على منصة إكس: "نعمل الآن مع أصدقائنا في أوروبا لمنع صدور قرارات ضد إسرائيل في اجتماع وزراء خارجية ا لاتحاد الأوروبي غداً (الخميس)، بمبادرة من عناصر مناهضة لإسرائيل".

وفي 11 أغسطس/آب قال بوريل في تدوينة على منصة إكس: "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين"، مضيفاً أن "هذا يشكّل تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب. ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

جاءت تصريحات بوريل بعد أن قال سموتريتش في الخامس من الشهر نفسه إنه "قد يكون من المبرر والأخلاقي السماح لإسرائيل بتجويع مليونَي مدني حتى الموت إلى حين إعادة المختطَفين الإسرائيليين من قطاع غزة".

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us