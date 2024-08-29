سياسة
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إعلام عبري: نتنياهو طلب عقد اجتماع الكابينت بمحور فيلادلفيا والشاباك رفض
أفادت قناة إسرائيلية خاصة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب عقد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لكن رئيس جهاز الأمن العامّ (الشاباك) رفض ذلك "لاعتبارات أمنية".
إعلام عبري: نتنياهو طلب عقد اجتماع الكابينت بمحور فيلادلفيا والشاباك رفض
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو طلب عقد اجتماع الكابينت بمحور فيلادلفيا والشاباك رفض / صورة: Reuters
29 أغسطس 2024

وكان نتنياهو أضاف بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمحور الذي يفصل بين مدينتَي رفح الفلسطينية والمصرية، شرطاً لإبرام صفقة مع حماس لوقف القتال وتبادل الأسرى، وهو ما رفضته الحركة.

وبحسب القناة 12 الخاصة، طلب نتنياهو مساء الأربعاء من الشاباك بحث إمكانية عقد اجتماع الكابينت في فيلادلفيا، ووصول الوزراء إلى هناك في ناقلات جند مدرعة. وجاء الطلب غير المعتاد لنتنياهو "بهدف إقناع وزرائه من خلال معاينتهم الوضع من كثب بأهمية البقاء في فيلادلفيا ضمن أي صفقة مع حماس"، وفق المصدر نفسه.

وأشارت القناة إلى أن رئيس الشاباك رونين بار رفض طلب نتنياهو "لاعتبارات أمنية، ولأن جلب الوزراء سيتطلب إعداداً وتأميناً غير مسبوقين في منطقة حرب". ورفض الشاباك تقديم تفاصيل، قائلاً: "لا نتطرق إلى الترتيبات الأمنية والحوار بين رئيس الشاباك والمستوى السياسي"، وفقاً للأناضول.

كذلك رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على الخبر.

ومنذ أشهر تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس لم تسفر عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل إنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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