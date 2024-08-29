سياسة
3 دقيقة قراءة
أوكرانيا تُسقط مسيرات روسية استهدفت كييف وسط احتدام المعارك في الشرق
قال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 10 طائرات مسيرة روسية في ثالث هجوم على العاصمة الأوكرانية خلال أربعة أيام، وسط احتدام المعارك شرقي البلاد.
أوكرانيا تُسقط مسيرات روسية استهدفت كييف وسط احتدام المعارك في الشرق
آثار الهجوم الصاروخي الروسي على كريفي ريه شرقي أوكرانيا / صورة: Reuters
29 أغسطس 2024

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إن الوضع قرب مدينة بوكروفسك الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي تعد مركزاً لوجيستياً مهماً في منطقة دونيتسك، أصبح "بالغ الصعوبة"، حيث تتقدم قوات روسيا في الآونة الأخيرة باتجاه بوكروفسك وأعلنت مراراً السيطرة على قرى مجاورة للمدينة.

ولفت الرئيس الأوكراني في مداخلته المسائية إلى أن الوضع في "بوكروفسك وغيرها من أنحاء منطقة دونيتسك بالغ الصعوبة. تتركز هناك الجهود الأساسية لروسيا والعديد الأكبر لقواتها"، مشيراً إلى تقرير لقائد الجيش أولكسندر سيرسكي.

بدورها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه "حتى الآن، نفَّذ العدو 38 محاولة لاقتحام مواقع أوكرانية. ولا يزال القتال مستمراً في 14 موقعاً"، فيما قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الخميس، إن مدنياً قُتل وأُصيب اثنان آخران في قصف أوكراني على بلدة شيبيكينو.

في السياق، أشار ديفيد كوهين، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، أمس الأربعاء، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشنّ هجوماً مضاداً لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك، لكن القوات الروسية ستواجه "قتالاً صعباً".

وذكر كوهين في مؤتمر حول صناعة الأمن القومي، أن أهمية التوغل الأوكراني في نحو 777 كيلومتراً مربعاً تقريباً داخل كورسك الروسية ستتضح في ما بعد.

وأضاف كوهين، في قمة الاستخبارات والأمن القومي، أنه رغم تصريحات أوكرانيا بأنها لا تعتزم ضم المنطقة التي استولت عليها، تبنَّت القوات الأوكرانية خطوطاً دفاعية ويبدو أنها تنوي الاحتفاظ بـ"بعض هذه الأراضي لفترة من الوقت".

واستطرد قائلاً: "متأكدون من أن بوتين سيشن هجوماً مضاداً لمحاولة استعادة تلك الأراضي... نتوقع أن المعركة ستكون صعبة على الروس".

وذكر أن بوتين سيضطر إلى "التعامل مع تداعيات خسارة أراضٍ روسية أمام شعبه".

وأعلنت أوكرانيا أنها سيطرت على مئة تجمع سكني في كورسك الروسية، فيما تواصل القوات الروسية التقدم داخل منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقال كوهين إن روسيا تحقق هذه المكاسب بـ"تكلفة هائلة" في القوات والعتاد و"ربما" تستولي على مدينة بوكروفسك، المركز اللوجيستي الأوكراني المهم، وتابع: "لكن في نهاية المطاف، لا يغيِّر ذلك من الأمر شيئاً من حيث الاستراتيجيات" بالنسبة إلى الروس.

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، أطلقت القوات الأوكرانية عملية واسعة النطاق على كورسك الروسية الحدودية، أسفرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع الجيش الروسي، وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيشين منذ إطلاق العملية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us