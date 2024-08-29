سياسة
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"للاقتراب منهم".. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يقتحمون السياج مع قطاع غزة
اقتحم عشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، اليوم الخميس، السياج الفاصل مع القطاع، وطالبوا الحكومة الإسرائيلية بعقد اتفاق تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
"للاقتراب منهم".. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يقتحمون السياج مع قطاع غزة
أفراد من عائلات الأسرى المحتجزين في غزة يقتحمون السياج الفاصل مع القطاع للضغط على حكومة نتنياهو / صورة: AP
29 أغسطس 2024

وقالت العائلات في منشور على منصة إكس إنهم "اخترقوا السياج إلى غزة وركضوا نحو قطاع غزة من أجل الاقتراب من أحبائهم قدر الإمكان"، وأضافوا أنهم "طالبوا بإتمام الصفقة التي ستعيد أحبائهم الأحياء، لإعادة التأهيل، والقتلى لدفنهم في بلدهم".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الأشخاص وهم يركضون باتجاه قطاع غزة ويصيحون: "صفقة تشملهم جميعاً الآن"، وهم يرتدون قمصاناً بيضاء عليها علامات دماء ويحملون صوراً لذويهم.

وفي وقت سابق، سارت العائلات في قافلة مركبات من تل أبيب إلى منطقة السياج الفاصل مع قطاع غزة، وقالوا في بيان سابق: "فرصة إعادة الجميع تزداد سوءاً مع مرور كل يوم. حان الوقت لوضع حد للتخلي عنهم".

واتهمت عائلات الأسرى، مجدداً، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وقالوا: "مضى ما يقرب من 11 شهراً على انتظار الأهالي من الحكومة الإسرائيلية عودة المختطفين. 11 شهراً من الآمال وخيبات الأمل".

وتحتجز حركة حماس في غزة 108 أسرى إسرائيليين، بينهم 36 تقول هيئة البث العبرية الرسمية إنهم "ليسوا على قيد الحياة"، فيما تعتقل إسرائيل ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني في سجون ينتشر فيها التعذيب والإهمال الطبي، ما أودى بحياة عديد منهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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